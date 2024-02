Juno, il barboncino "punk" che accoglie i bambini profughi dall'Ucraina (e li fa sorridere)

Alla stazione ferroviaria di, in Polonia, un ospite speciale attende i bambini profughi che arrivano dall'. Si chiama, è undi 8 anni, definito "" dal suo proprietario per il ciuffo fucsia che ha in testa. Il suo proprietario si chiama, e il signore fa il volontario alla stazione ferroviaria per coordinare l'arrivo dei tanti rifugiati che ogni giorno scappano dalla. Visto che i profughi che arrivano in Polonia sono per lo più, ma soprattutto, Lars Whelan ha deciso di fare qualcosa di più per quei rifugiati. Ha deciso di strappargli un sorriso, portando il suo piccolo cane bianco con il ciuffo fucsia alla stazione e far così divertire i piccoli profughi.Lars Whelan, 48 anni, americano, è un viaggiatore. Ex capitano di una nave, ha sempre portato in giro per il mondo il suo barboncino. A Independent ha raccontato di aver visitato oltre 30 Paesi in tutto il Pianeta con Juno, ma mai si era ritrovato in una situazione simile a quella che sta vivendo ora in Polonia. Eppure, nonostante la tragica situazione, il volontario alla stazione ferroviaria di Varsavia è riuscito, grazie a Juno, a strappare un sorriso a tanti piccoli profughi. All'agenzia stampa PA il proprietario Lars Whelan ha raccontato: "Juno si siede in giro per la stazione, i bambini si avvicinano, lo vogliono tenere in braccio e accarezzarlo.. Ci sono molti ragazzi che hanno viaggiato anche per due giorni, non hanno idea di dove stiano andando. Non sanno nemmeno dove sono. Non capiscono cosa dicono gli altri perché parlano ucraino e qui la gente parla polacco"."I bambini che arrivano qui hannosul viso", ha continuato a raccontare Lars Whelan, il proprietario del barboncino. "Juno è davvero brava a illuminare questi bambini, a farli sorridere e a farnei loro occhi". E le tantissime foto che Lars Whelan ha condiviso su Facebook lo dimostrano.Il signor Whelan, nato a Boston ma originario di Hollywood, ha viaggiato in tutto il mondo con Juno. E così, dopo che è iniziata la guerra in Ucraina, ha deciso di andare in Polonia ad aiutare i rifugiati. E come per tutti gli altri viaggi, si è portato dietro Juno. Preoccupato però per il cane e avendo paura che tutta quella confusione potesse dargli fastidio, il volontario della stazione di Varsavia aveva già contattato degli amici in Europa per lasciare a loro Juno. Ma alla fine il signor Whelan si è reso conto chea farsi coccolare e accarezzare da tutti quei bambini, da tutte quelle persone. Sì perché Juno è diventato anche fonte di felicità anche per gli adulti. E anche questa volta, le foto di Lars Whelan lo dimostrano."Mercoledì mattina sono stato tutto il giorno al telefono - ha raccontato il signor Whelan all'agenzia stampa PA -. E a un tratto (Juno, ndr) si è infastidita. Ho provato a darle dell'acqua ma nulla.. Così l'ho portata a fare un giro e alla fine si è calmata". "Con i bambini alla stazione - ha aggiunto - è fantastico. Ci giocano, la coccolano e lei dà loro un sacco di bacini con la lingua". Ma Juno non è solo fonte di divertimento, può davvero aiutare una mamma o un genitore in difficoltà. "Capita che molti bambini qui piangano - ha detto il proprietario - Juno in 10 secondi riesce a farli smettere e a farli sorridere".Alla domanda su come sia nata quella bizzarra acconciatura fucsia, il signor Whelan ha raccontato: "Io e la mia ex fidanzata avevamo un barboncino, e io volevo fargli una cresta. Ma lei non me lo permise mai. Così, quando ho preso Juno, ho deciso di farla diventare'".