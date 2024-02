Kata e gli altri: ogni giorno in Italia spariscono circa 30 tra bambini e adolescenti

Il caso Mauro Romano

Il caso Angela Celentano

Il caso Alessandro Ciavarella

Kata e gli altri, storie dei piccoli scomparsi

I numeri

La guerra in Ucraina

Racale è un piccolo centro del Salento.ha 6 anni, capelli biondi, occhi scuri. Si smaterializza il 21 giugno del 1977.Mariano Farina e Salvatore Colletta, di 12 e 15 anni, spariscono alle cinque del pomeriggio del 31 marzo 1992, dopo essere stati visti per l’ultima volta sul lungomare di contrada Gelso, a Casteldaccia, nell’hinterland di Palermo.ha 3 anni, vive a Vico Equense (Napoli). Scivola nel mistero il 10 agosto 1996, una domenica, durante un pic-nic sul Monte Faito. Denise Pipitone di anni ne ha quattro. L’ultima immagine che si ha di lei è quella di una bambina che gioca davanti alla sua abitazione di Mazara del Vallo, nel Trapanese, il primo settembre del 2004.“Esco con gli amici”, annuncia, 16 anni, salutando la madre e la sorella nella casa di Monte Sant’Angelo (Foggia). Svanisce nel nulla, in una gelida mattina d’inverno, l’11 gennaio 2009, forse giovanissima vittima di lupara bianca sul Gargano.Storie diventate famose, quasi iconiche. Altre che vivono nel ricordo, rivitalizzate dagli anniversari. Molte si sono perse negli anni. Tutte vivono di vita propria. Ognuna rappresenta un “unicum” che non può essere ricondotto al fenomeno sociale, sempre più grave, sempre più evidente, dei minori scomparsi . Lo dicono le cifre, i numeri, con la loro arida evidenza.. Nei primi quattro mesi del 2023 sono scomparsi quasi 6mila minori, di cui 1.319 italiani e 4.589 stranieri. Giovani immigrati clandestini sbarcati in Sicilia che abbandonano i centri di accoglienza o le comunità a cui sono stati associati.Ma secondo Penelope , Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, esiste anche un flusso migratorio dall’Europa dell’est, che transita per il Friuli e di cui si smarriscono poi le tracce. Per tutti, italiani e stranieri, il rischio è quello di essere adescati in rete o di cadere vittime di violenza o sfruttamento . Ci sono minori che si allontanano come conseguenza di, di problemi relazionali o di atti di bullismo che subiscono. E’ in significativo aumento negli ultimi anni il fenomeno della sottrazione internazionale da parte di un genitore che porta il figlio all’esterno. In Italia la sottrazione di minore è un reato, ma anche se un tribunale nazionale pronuncia una sentenza, questa non è sufficiente per avviare il rimpatrio del bambino.Numeri, ancora numeri nell’ultima relazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Suregistrate nel 2022 gran parte (13.002, il 75,90%) ha riguardato cittadini stranieri, con 3.876 ritrovamenti; le denunce per italiani sono state 4.128 (24,10%) con 3.066 ritrovati. Sono 11.403 (87,70%) le denunce riguardavano minori stranieri della fascia 15-17 anni. Il 91,33% degli scomparsi erano di sesso maschile. Quanto alle nazionalità il numero più alto era quello di minori egiziani (2.922 denunce di scomparsa, 1.063 ritrovamenti) e tunisini (2.748 scomparsi, 948 ritrovati, 2 deceduti). Insieme rappresentavanoLa guerra in Ucraina ha fatto sentire la sua pesante presenza. Nel 2022 le denunce di minori ucraini scomparsi sono state 70, 52 in più di quelle denunciate l’anno precedente. Anche nell’ultimo decennio gran parte delle denunce di scomparsa di minori era riferita a cittadini stranieri: 83.772 (il 73,79% di tutta la fascia di età dei minori), con una percentuale di ritrovamento del 40,22%. Percentuali che si ribaltano per la scomparsa di minori italiani: su 29.763 denunce di scomparsa i ritrovamenti erano stati il 90,99%.