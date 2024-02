La carrozzina del presidente Roosevelt. Quando la disabilità è potere

Roosevelt, una vita di riforme e servizi per i bisognosi

Non solo un, ma l'unico presidente ad essere stato eletto per oltre due mandati consecutivi, vincendo le elezioni ben quattro volte. In occasione del 140mo anniversario della nascita di(1882-1945), venerdì 21 gennaio va in onda su Rai2 in seconda serata la trasmissione "", un nuovo speciale da 80 minuti della trasmissione condotta da. Realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, il programma si concentrerà sul tema "" e analizzerà, partendo dall'esperienza del presidente Roosevelt affetto da una grave disabilità, il. Dopo questa riflessione, nel corso della puntata verranno poi analizzate le riforme attuate dagli Stati Uniti sulle disabilità, l'inclusione e l'accessibilità e infine verranno trattati temi quali il body shaming, a prescindere dal genere o disabilità, il ruolo della satira, del cinema all'epoca del presidente Roosevelt e altro ancora.Tra glidella puntata ci saranno l'altro, nipote del presidente Franklin Delano, Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Federico Moro, segretario del Robert F. Kennedy Human Rights, Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana, Giusy Versace, atleta paralimpica e politica, e molti altri ancora. Ladella trasmissione "O anche no" è andata in onda da aprile a giugno del 2020 ed è nata dalla necessità di cambiare il paradigma comunicativo nei confronti di tutte le persone affette da disabilità. Il programma ha riscosso immediatamente un enorme successo, e così è stato anche per il secondo spin off "" andato in onda durante l'estate del 2021. Oggi la trasmissione è in onda tutti i venerdì in seconda serata e in replica la domenica alle 9 e 15, su Rai2.Studiare la vita e l'esperienza di Franklin Delano Roosevelt permette di analizzare a fondo il rapporto nella vita di un presidente degli Stati Uniti tra potere e condizione fisica. Considerato tra gli studiosiinsieme a Abraham Lincoln e George Washington, Roosevelt deve la sua fama sia alladurante la Seconda guerra mondiale, sia alle grandi riforme economico-sociali messe in campo negli Stati Uniti tra il 1933 e il 1937. Un vasto programma di interventi, conosciuto con il nome di '' con il quale l'America riuscì a superare la grave crisi della depressione degli anni Trenta.Franklin Delano Roosevelt ebbe talmente tanto successo negli Stati Uniti da vincere per ben quattro volte (1932, 1936, 1940, 1944) le elezioni presidenziali. Solo dieci anni prima del suo primo mandato, nel 1921, all'età di 39 anni,, ritenuta a quel tempo una grave forma di(ma non si ha la certezza di quale sia stata la sua malattia), che gli causò la paralisi quasi completa degli arti inferiori costringendolo su. In pubblico però il presidente degli Stati Uniti cercò quasi sempre di nascondere la sua disabilità. Sotto i vestiti usava dei tutori metallici e con l'aiuto di un bastone camminava zoppicando. Cinque anni dopo aver contratto la malattia, il presidente degli Stati Uniti comprò alcune sorgenti termali in Georgia, le, dove il presidente passava molto tempo per lenire i dolori della malattia. Tuttavia, non tenne per sé le sorgenti, ma decise di crearvi una fondazione, l'Istituto per la riabilitazione Roosevelt, con lo scopo di fornire servizi riabilitativi alle persone affette da poliomielite. Tutto in nome delle sue parole e dei suoi valori che diventarono uno slogan per l'istituto di riabilitazione: "Il coraggio e la forza d'animo per superare le sfide; il rispetto, la lealtà, l'accettazione e l'impegno per l'altro; il desiderio genuino di dare noi stessi per il bene degli altri". Queste parole e questi valori non decaddero mai. Dopo circa 100 anni dalla sua fondazione, infatti, l'Istituto per la riabilitazione Roosevelt è ancora oggi aperto e accessibile a tutti i bisognosi.