“Ma i disabili fanno sesso?”: Iacopo Melio dà “100 risposte semplici a 100 domande difficili”

Firenze, 13 gennaio 2025 – La disabilità è un campo in cui facilmente luoghi comuni e pregiudizi, spesso anche inconsapevoli, alimentati da una cultura fatta di pietismo che è tutto tranne che garanzia di una vera inclusione.

Iacopo Melio, giornalista, politico e formatore, attualmente consigliere regionale della Toscana, vive la comunicazione come uno strumento sociale per dare voce a chi ha subìto la violenza del non ascolto e per provare a ripartire giustizia e diritti mancanti. In tanti anni di impegno e di divulgazione si è sentito rivolgere molte domande a proposito della disabilità. Da questo nasce il suo nuovo libro “Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100 domande difficili” (Il Margine), in cui risponde a quesiti scomodi suddivisi per categorie che spaziano sui tanti campi del sociale: Parole e definizioni, Linguaggio, Educazione e cultura, Inclusione vs discriminazione, Ironia e politicamente corretto, Barriere, Scuola e lavoro, Affettività, Intimità e sessualità, Cose che sembrano giuste ma in realtà sono sbagliate, Come faccio a…?, Stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni.

“I disabili possono attrarre sessualmente?” o “Trovano facilmente lavoro?” e “I percorsi scolastici sono inclusivi?”. Quello che tutti ci chiediamo: “Il politicamente corretto fa bene?” e “Quando l’ironia diventa offensiva?”, queste alcune delle domande alle quali Melio risponde. E alla fine, esiste davvero la normalità? Con questo libro l’autore ci invita a riflettere su un tema che riguarda larga parte della popolazione e coinvolge tutti. Un manuale agevole, da sfogliare al bisogno e da condividere con chiunque, per fare insieme qualche passo verso una società che, grazie alle parole giuste, costruisca ponti e non alzi muri.