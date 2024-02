La reporter Isa Balado molestata in diretta tv: un passante le tocca il sedere, il collega in studio chiama la polizia

La molestia sessuale in diretta tv

Il video della molestia a Isa Balado

L'arresto previsto dalla legge "Solo si è si"

Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2023

La reporterimportunata sessualmente nel corso di una diretta. Il video ha fatto subito il giro del mondo. Nelle immagini si vede un passante con gli occhiali scuri che si avvicina edella giornalista spagnola, mentre lei sta lavorando durante un collegamento con il canale Cuatro. Il commento della: “non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne".Sarà per merito dei social network – che hanno insegnato al mondo la viralità delle notizie -, sarà per merito della legge “Solo sì è sì” , voluta dalla ministra dell'Uguaglianza spagnola Irene Montero. Fatto sta che oggi giorno compiere atti come toccare il sedere ad una giornalista che sta lavorando in collegamento da una strada di pubblico passaggio non solo è considerato reato sessuale, ma diventa un caso planetario commentato e condannato da tutti quanti. Lo ha sperimentato sulla propria pelle l'uomo che, passando davanti ad un negozio di Lavapiés aha avuto la splendida idea di toccare il sedere alla giornalista Isabel Balado mentre, in diretta, lavorava ad un collegamento con gli studi televisivi del programma En boca de todos, per il canale Cuatro.La giornalista stava ricostruendo il caso di un furto perpetrato in un negozio, quando si è sentita interrompere dalla mano invadente del passante e dalla domanda “Per quale canale lavori?”. Seppur imbarazzata dall'accaduto, la giornalista non ha perso la concentrazione, ma si è limitata ad allontanare l'uomo e a riprendere il racconto dei fatti. È stato invece il conduttore del programmaad interrompere educatamente la diretta per chiedere conferma di quanto appena accaduto. La reporter ha annuito e poi, rivolgendosi al suo aggressore, ha detto: «Per quanto tu voglia chiedermi di quale canale siamo, devi davvero toccarmi il culo? Sto facendo una diretta televisiva e sto lavorando». Immediatamente i responsabili di canale Cuatro hanno chiamato la polizia che», in virtù dell’che sanziona chiunque compia atti che violino la libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso.Ora l’aggressore rischia da uno a quattro anni di reclusione. E proprio grazie alla legge del “Solo sì è sì”,. La cosa che potrebbe sembrare strana è che, come emerge da alcune immagini, il passante sia rimasto nei dintorni della giornalista anche nei minuti successivi alla molestia, quasi in attesa del proprio momento di notorietà, che certamente non ha tardato ad arrivare. «Continua a importunare tutte le persone che si trova davanti», ha infatti successivamente spiegato l'inviata nel corso di un secondo collegamento. Frattanto sui social si è scatenata la solidarietà nei confronti della reporter, ma anche la condanna del gesto del passante; persino la ministra Montero ha voluto dire la sua su X.“Ciò che fino ad ora era “normale” non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne”. Sono assai recenti, infatti, le dimissioni del numero uno della Federcalcio spagnola Luis Rubiales , che come tutti ben ricorderanno aveva baciato senza permesso la calciatrice Jennifer Hermoso, durante le celebrazioni per la vittoria dei Mondiali. La numero dieci della Nazionale femminile aveva poi denunciato l’ex capo della Rfef davanti al Pubblico ministero, dopo che la Procura aveva aperto un'indagine contro l'ex dirigente ed ora Rubiales rischia il carcere con l'accusa di presunto reato sessuale.