La sfilata di Coach interrotta dalle proteste animaliste

Le accuse a Coach in passerella e sui social

⚠️ PETA is taking over the runway at #NYFW ⚠️ It’s time to STOP selling someone else’s skin and drop leather, @Coach! pic.twitter.com/kl8aViHPVm — PETA (@peta) September 8, 2023

L'obiettivo di Peta

Durante la sfilata ditenuta giovedì 7 settembre in occasione della, alcuni attivisti per i diritti degli animali dell'organizzazione Peta, hanno fatto irruzione in passerella, interrompendo lo show presso la biblioteca pubblica di New York. L’azienda stava presentando una collezione primavera/estate del prossimo anno, in occasione del festeggiamento dei dieci anni dicome direttore creativo di Coach. Ad un certo punto una delle attiviste è riuscita a sorprendere la sicurezza e quindi a farsi largo tra i modelli in passerella, ricoperta solo da vernice, raffigurante un corpo scuoiato di muscoli, carne e tendini; una seconda l’ha seguita tenendo in alto un cartello; mentre la terza si era dipinta direttamente uno slogan sul petto.Tutte e tre portavano il medesimo messaggio:Una volta che i manifestanti hanno interrotto la sfilata, la CNN ha visto la sicurezza tentare di intercettare gli arrivisti, che però sono riusciti a raggiungere metà della stanza prima di essere fermati. Più tardi, l’Organizzazione per i diritti agli animali‘(PETA), ha pubblicato su X (precedentemente nota come Twitter) un post in cui si rivolge direttamente all’azienda produttrice di borse e accessori in pelle, con tanto di video e foto delle proteste. “È ora di smettere di vendere la pelle di qualcun altro e di abbandonare la pelle, Coach” ha scritto l'organizzazione sul suo profilo. L’organizzazione per i diritti degli animali ha affermato inoltre che “le mucche uccise per la pelle possono essere scuoiate e smembrate mentre sono ancora coscienti – dopo aver subito la castrazione, il taglio della coda e la decornazione, senza antidolorifici, nelle fattorie”. “I consumatori coscienziosi di oggi sanno che il futuro della moda risiede nei materiali vegani innovativi, non nella pelle di mucca tagliata a pezzi”, ha affermato in un comunicato stampa Tracy Reiman, vicepresidente esecutivo di PETA.Tutte le proteste attuate da PETA negli anni, compreso il recente lancio di vernice rossa, non hanno fatto altro che allontanare la moda dall’uso della pelliccia; adesso, però, l’obiettivo è altro e maggiore.come la lana, la pelle, il piumino, mettendo in risalto le pratiche utilizzate per la produzione di questi tessuti, come la spiumata da vivi e le condizioni in cui pecore e bovini vengono allevati, trasportati e infine macellati. Per la maggior parte dei consumatori infatti, materiali come la lana o la pelle, sono moralmente più accettabili poiché di uso quotidiano. Il Gruppo per i diritti degli animali mette in atto proteste come quella rivolta a Coach proprio per rimarcare quanto in realtà l’industria sia altrettanto crudele, insistendo sul fatto che spesso gli standard di agricoltura responsabile utilizzati dai marchi per affermare che i materiali che utilizzano sono elevati in modo etico, in realtà sono fasulli. Anchee, nonostante la strada per il raggiungimento degli obiettivi prossimi sia ancora lunga e tortuosa, sembra che il nostro paese stia diventando l’esempio di un territorio dove ogni giorno ci sono sempre più brand di lusso che lavorano per offrire una vera moda ecosostenibile.