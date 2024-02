L'infermiera accoltellata a Roma è la 78esima donna uccisa nel 2023

La donna uccisa nell'androne di casa

Le indagini e la pista passionale

Il fermo: un 45enne di nazionalità marocchina

Il movente del femminicidio

La raccolta fondi contro la violenza sulle donne

Il numero di femminicidi

Ladall'inizio dell'anno. Non un mero numero, ma una persona,all'entrata del palazzo dove viveva, quasi sicuramente da una persona che conosceva, forse l'ex. A Roma, nel quartiere Trionfale, si è consumato: la vittima è Rossella Nappini, 52enne infermiera I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 4 settembre: i primi a dare l'allarme sono stati i vicini di casa e alcuni ragazzi quando hannoin terra nell'androne del palazzo dove la donna abitava insieme alla madre 80enne e alle figlie, in via Giovanni Allievo. Sul corpo di Nappini c'erano diverse ferite all'addome, procurate da un'arma da taglio. Ma molte persone sostengono di aver sentito anche delle. Purtroppo quando i condomini si sono affacciati al balcone era ormai troppo tardi e non hanno potuto far altro che constatare la presenza del cadavere della 52enne in un lago di sangue. Un macabro spettacolo coperto poco dopo dal telo della polizia scientifica accorsa sul posto.Sul posto per un sopralluogo è intervenuta anchedel gruppo violenze di genere ed è stata disposta l'autopsia che stabilirà anche il numero di coltellate che hanno ucciso la donna. Gli agenti della Polizia di Stato, con il supporto degli operatori dell'Ama, hanno scandagliato i cassonetti dell'immondizia nell'area intorno al palazzo di via Allievo, alla ricerca di elementi, molto probabilmente dell'La Squadra Mobile, che si occupa del caso, sta valutando una serie di ipotesi, senza escludere alcuna pista, in particolare quella passionale. Un ex di Rossella Nappini sarebbe stato sentito in Questura poche ore dopo il fatto e alcuni testimoni avrebbero fatto riferimento aavute dalla donna con un compagno di origine magrebina. Si tratta comunque di affermazioni ancora tutte da verificare. Bocche cucite tra i residenti del palazzo per "". A parlare è solo l'amministratore del condominio del civico 63, Paolo Tedesco, che, chiamato da un condomino dopo il delitto, ha rilasciato la sua deposizione davanti agli inquirenti. "Mi hanno detto di chiamare l'impresa di pulizie perché c'è una situazione devastante", ha detto all'Adnkronos.Questa mattina una persona è stata fermata per l'assassinio dell'infermiera di 52 anni Rossella Nappini, uccisa a coltellate nell'androne del palazzo dove abitava, nel quartiere Trionfale. La notte scorsa, dopo ore di incessanti attività investigative, i poliziotti della Squadra Mobile Capitolina, coordinati dalla Procura di Roma, hanno rintracciato un soggetto gravemente indiziato per il femminicidio.Si tratta di un, che è stato sottoposto dal pubblico ministero al provvedimento deldi delitto. La sua posizione al momento è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Intanto, verrà nominato nella giornata di oggi il medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. Durante il sopralluogo sulla scena del crimine, gli agenti della sezione omicidi della Squadra mobile della Questura e la polizia scientifica avrebbero contatoForse il suo aggressore aveva chiesto un ultimo incontro per chiarire, tendendole una trappola (come non ritornare con la mente al caso di Giulia Tramontano ) o forse, in attesa che tornasse dal lavoro. Sono dubbi che verranno sciolti dagli investigatori soltanto nelle prossime ore. Rossella Nappini, viveva con le sue due figlie assieme alla madre anziana nell'appartamento del palazzo in via Giuseppe Allievo, luogo in cui è stata uccisa, che fa parte del quadrante a nord ovest della capitale.In occasione del suo compleanno, nel 2018, sul suo profilo Facebook la donna aveva chiesto come regalo di organizzare una raccolta fondi affinché ci fossero donazioni "".L'infermiera romana era stata molto attiva nel campo sindacale e più volte anni fa si era spesa in difesa del suo ospedale, il San Filippo Neri, quando rischiò la chiusura, e. "La periferia che si appoggia al San Filippo rimarrà a guardare il declino di una assistenza pubblica", scriveva in una lettera indirizzata ad un giornale settimanale nel 2012, aggiungendo poi un suo stesso commento in cui invocava l'intervento di un ministro dell'epoca.Nappini, uccisa nel pomeriggio di ieri a Roma è la 78esima vittima femminile dall'inizio dell'anno,. Secondo l'ultimo report del Servizio analisi criminale della Polizia, tra l'1 gennaio e il 4 settembre, gli, passando da 215 a 225, mentre il numero delle vittime femminili è diminuito da 81 a 77 (-5%). Per quel che riguarda i delitti commessi in ambito familiare/affettivo si registra un aumento nell'andamento generale degli eventi, che passano da 96 a 98 (+2%), mentre fa registrare, che da 71 scendono a 61 (-14%). In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2022, anche il numero degli omicidi commessi dal partner o dall'ex partner, che da 46 diventano 42 (-9%), e quello delle relative vittime donne, le quali da 43 passano a 38 (-12%). Nel periodo 28 agosto-3 settembre 2023 risultano essere stati commessi 7 omicidi, di cui uno con una vittima donna.Ma al di là dei numeri, dietro i dati, ci sono persone., che vede ancora troppo spesso nelle donne un oggetto in mano di uomini che, in nome di un amore malato, si sentono in diritto di disporne a proprio piacimento. Un fenomeno radicato che, tutti e tutte insieme dobbiamo estirpare, una volta per tutte. Perché le generazioni future possano crescere in un contesto di assoluto rispetto e parità tra persone, tra i generi.