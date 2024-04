Mary Katrantzou è la prima direttrice creativa per la linea accessori di Bulgari

Bulgari ha nominato direttrice creativa della linea accessori la stilista greca Mary Katrantzou, nuova tappa nella storia della griffe fondata 140 anni fa da Sotirio Bvlgari, anche lui greco. “Sono onorata di essere la prima direttrice creativa Accessori Bulgari. Un nuovo capitolo che vorrei elevasse la vita quotidiana ad una forma d'arte”.

"L'arrivo di Mary Katrantzou come direttrice creativa accessori - aggiunge Jean-Christophe Babin, ceo della maison - ci rende molto orgogliosi. Condivide con Bulgari non solo le origini greche, ma soprattutto la ricerca dell'eccellenza nella scelta dei materiali e nel modo in cui vengono trasformati con un'enfasi particolare sull'artigianalità, oltre ad un amore appassionato per i colori”. Nel nuovo ruolo la designer sarà responsabile della direzione creativa della pelletteria e degli accessori, inclusa la collezione di borse e pochette one-of-a-kind di alta gioielleria.

Chi è Mary Katrantzou

Nata in Grecia, Mary Katrantzou ha studiato alla Central Saint Martins di Londra. Ha collaborato per la prima volta con Bulgari nel 2019, per la sua sfilata couture Primavera/Estate 2020 nel Tempio di Poseidone a Capo Sunio, in Grecia, dedicata ad una raccolta fondi in favore dell'organizzazione benefica Elpida. Nel 2021 Katrantzou ha partecipato alla collezione accessori "Serpenti Through the Eyes Of”, per la quale ha reinventato la borsa best-seller di Bulgari, Serpenti Forever, ispirandosi all'archivio della maison. Nel 2023 è stata lanciata una seconda collezione capsule che arricchisce l'iconica borsa Serpenti Forever attraverso ricami ispirati alle collezioni di Alta gioielleria e Orologeria Bulgari. La collezione debutto di Mary Katrantzou sarà disponibile a partire da agosto.