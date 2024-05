“Meglio leghista che...”: scritta omofoba sul muro del circolo del Pd nel leccese

Una scritta discriminatoria e dai contenuti omofobi è stata realizzata su un muro all'interno del circolo Pd di Noha (Lecce) il cui segretario, Michele Scalese, interpellato dall' ANSA spiega che “era ovviamente un chiaro riferimento alla mia persona”.

'Meglio leghista che comunista e...' si legge sul muro e poi la frase prosegue con una offesa omofoba. "Ieri sera - ricorda Scalese - stavo passeggiando in paese e sono rientrato al circolo verso le 23 per prendere dei volantini elettorali e mi sono imbattuto in questa scritta a sfondo discriminatorio sia dal punto di vista politico, ma soprattutto umano visto che era ovviamente un chiaro riferimento alla mia persona. Questa mattina sono andato a denunciare e quindi la magistratura farà il suo corso. La scritta è stata realizzata all'interno del circolo che è aperto alla cittadinanza dalla mattina alla sera, perché è considerato un luogo di ritrovo. Quindi sicuramente qualcuno si sarà intrufolato per scrivere queste cose”.

"Ci tengo a sottolineare - prosegue - che mai nessun contrasto politico può sforare in quello che è umano, intimo, la personalità di ognuno di noi. Con l'augurio che questo gesto, che ha avuto un clamore abbastanza forte, possa essere, secondo il principio di resilienza, traghettatore di un messaggio bello, quello che fa ribadire la resistenza verso questi messaggi omofobi, continuando a camminare insieme e uniti più che mai”.