Milano Pride, con il nuovo brano "Follow Me" Senhit infiamma la parata

C'è anche, la cantante italo-eritrea aldel 2 luglio con il suo nuovo singolo "". L'artista si esibisce sul palco principale di questa straordinaria festa di libertà , in piazza Sempione (Arco della Pace – orario approssimativo 20,30) dove darà un'anticipazione del nuovo brano, "Follow Me", beat accattivante, frizzante ed estivo, in uscita l'8 luglio, featuring, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di follower.Senhit, all'anagrafe, è nata a Bologna il 1° ottobre 1979 da genitori eritrei. Dopo aver partecipato per diversi anni al Bologna Pride sale sul palco della manifestazione di Milano per la prima volta (organizzato da Commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno) per portare la sua musica carica di amore, rispetto e condivisione. Con il suo percorso artistico, Senhit,, ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive per ballare e cantare tutti insieme. Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di, Flo Rida e Steve Aoki. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di, in rappresentanza di, Senhit ha conquistato la serata finale e un pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al, il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.Senhit da sempre sostiene l’importanza dele per gli altri promuovendo una cultura incentrata sulla, che permetta finalmente a tutti di esprimersi liberamente. E' molto attiva in, sia in sostegno degli amici a 4 zampe sia delle, con l’associazioneOnlus che opera in Italia, Afghanistan e l’India, tre paesi lontani e diversi, tuttavia accomunati dalla fragilità e dalla debolezza in cui si trovano a nascere e vivere le donne. Pangea non si occupa solo di progetti sul campo, ma anche di advocacy e di ricerca, per poter disporre e mettere a disposizione di tutti studi e analisi e per indirizzare le istituzioni verso corretti percorsi di sviluppo ed empowerment femminile.