Nature: "Finora una storia di disuguaglianza". Così l'Uruguay decide di vaccinare migranti e rifugiati

. È la politica adottata dall'Uruguay, che con un tasso di mortalità sceso di oltre il 95% grazie al, ha disposto che siano. Nel Paese sono state registrate 4.749 morti dovute al coronavirus e 322.978 casi confermati. Ma grazie alla campagna vaccinale questi numeri sono, arrivando quasi ad azzerarsi nella fascia tra i 18 e i 69 anni. Lo ha reso noto l'ultimo rapporto sull'efficacia della formulazione, pubblicato dal ministero della Salute Pubblica uruguaiano. Secondo il documento ufficiale, la somministrazione del CoronaVac ha ridotto anchedel 94,4% per chi ha meno di 49 anni e del 92,2% tra le persone dai 50 ai 69 anni. Lo studio ministeriale è stato svolto da un team interdisciplinare per controlla "l'efficacia e la sicurezza del vaccino per la SARS-CoV-2". Oltre il 30% della popolazione uruguaiana ha ricevuto entrambe le somministrazioni, mentre quasi il 60% la prima dose delle formulazioni Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. Anche per questo, come rivela la, la campagna di vaccinazione del Paese vuole distinguersi da quella mondiale, che è stata definita. Secondo il rapportola mancata revoca dei brevetti sui vaccini porterà i popoli degli Stati più ricchi a completare le somministrazioni entro il 2022, mentre per tutto il resto del mondo occorreranno. Allora aprire a chi arriva dal mare, da situazioni di guerra, i rifugiati ma anche i migranti in cerca di fortuna o di una vita migliore, potranno ricevere il vaccino. Perché non siano ulteriormente discriminati né debbano subire ingiustizie in uno stato di pandemia mondiale di cui sono vittime ulteriori e collaterali, esclusi dal siero che, ancora oggi, è nelle mani di pochi potenti. Così è stata attivatain cui queste persone, anche sprovviste di documenti, possono registrarsi per il vaccino. E in Italia? Stando all'(INMP), ci sarebbero circacon un tesserino temporaneo che però non permette loro di registrarsi sulle piattaforme della campagna nazionale. Un'ingiustizia sottolineata anche dall'attivista sindacale, poco dopo la sua vaccinazione: "Vivo questa gioia con indignazione per l'ingiustizia e la disuguaglianza vaccinale [...]. Le forze politiche al Governo sono complici di questa disumanità" ha detto.