Non sarà abbattuto l’orso MJ5, gli animalisti: "No allo sterminio"

La condanna dell'orso

Il ministro

Mj5 e altri orsi pericolosi

La sentenza del Tar

Le condizioni di Jj4

La battaglia degli animalisti

, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell'esemplare mantenendo in vigore solo la cattura. Nella Giornata della Terra , la, esprime soddisfazione per la decisione del Tar di Trento che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell'animale - responsabile dell'uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi - mantenendo in vigore solo la cattura. La posizione solleva parecchi spunti di riflessione, in una polemica che vede l'opinione pubblica divisa in due parti contrapposte. Come avviene nell'eterno scontro. Nella dichiarazione del presidente di Leal Gianprecisa: “Con nostra grande soddisfazione il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorsoe le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a unai perseguita dalla Giunta Fugatti". "Vogliamo ancheconsiderati confidenti o 'aggressivi' in quanto vittime essi stessi in primis di azioni di disturbo spesso anche volontarie da parte di curiosi, escursionisti e ancora più spesso cacciatori e bracconieri”, le sue parole."MJ5 la mattina del 5 marzo scorso aveva aggredito un uomo nel comune di Malè, all’uscita della Val di Rabbi - prosegue il presidente di Leal Gian- . Ci teniamo a ricordare che le dinamiche non sono chiare e lasciano aperta l’ipotesi che il cane fosse sciolto e, non controllato, abbia innescato la reazione dell’animale".Il 19 aprile scorso, aveva firmato l'ordinanza di, che ha aggredito un uomo in valle di Rabbi, lo scorso 5 marzo.Il ministro dell'ambiente,, era intervenuto per ricordare come Ispra abbia già comunicato, nell'ambito di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la provincia di Trento, che l'orsa va abbattuta"."La valutazione del ministro si basa su quella dell'Ispra, in questo momento le condizioni sono queste", ha precisato il. "Allo stesso modo, l'esecutivo della Provincia di Trento ha ribadito l'intenzione di proseguire sulla linea dettata nei giorni scorsi dal governatore Maurizio Fugatti che prevede il prelievo degli esemplari problematici, oltre a, e la riduzione della popolazione di orsi presenti sul territorio provinciale." "Quest'esemplare - ha detto l'assessora all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia di Trento, Giulia Zanotelli - non è un peluche, ma un esemplare problematico e pericoloso. Sta prevalendo l'idea che la vita di un orso valga più di quella di una persona, e questo non possiamo accettarlo”.si attendeva il parere del Tar di Trento che, accogliendo il, aveva sospeso l'ordinanza di soppressione firmata da Fugatti. La decisione verrà presa il prossimo 11 maggio. Oggi il comunicato diffuso dalla LEAL Lega Antivivisezionista, esprime soddisfazione per il fatto che il Tar di Trento abbia sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orso MJ5 mantenendo in vigore solo la cattura.Intanto, a Trento. L'esemplare, rinchiuso in un recinto non elettrificato, è in buona salute e si alimenta regolarmente. Per prevenire possibili intrusioni in vista della, la Questura di Trento ha emesso un'ordinanza per la vigilanza delle aree di accesso al centro. In passato, si sono registrate alcuneProsegue invece la battaglia delle organizzazioni animaliste contro la decisione dell'amministrazione provinciale di abbattere l'esemplare. Unadell'orsa promossa dall'Oipa di Trento ha raggiunto le. La Lav ha invece presentato due. Si tratta del. Per l'associazione, l'individuazione dei due siti renderebbe "inutile il provvedimento di uccisione degli animali”. Ora la, esprime soddisfazione per la decisione del Tar di Trento che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell'animale mantenendo in vigore solo la cattura