Palermo, Angelo Censoplano laureato magistrale ad 89 anni: "È una grande festa, non è mai troppo tardi"

Completo scuro, papillon a pois,a cingere la testa estretta tra le mani. Il suo orgoglio. Sembra la descrizione di un, ma di comune, in questo caso, c’è ben poco.ha infatti appena conseguito lapresso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo. Asuonati.Elegantissimo, circondato dai sorrisi e dall’affetto di molti, Angelocome se fosse la prima volta. E non lo è: Censoplano ha alle spallee poi quella in. E adesso il nuovo record con la terza, magistrale, in scienze politiche: "È una grande festa,", dice il neodottore. Che ha discusso la tesi dal titolo "Tutela ambientale e gestione dei rifiuti", di cui è relatrice la professoressa Gabriella Marcatajo, docente del DEMS. "Al dottor Censoplano vanno le piùda parte mia e di tutta la nostra comunità accademica – commenta, professor Fabrizio Micari – Lo ringrazio perche rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno e di passione per la cultura e per lo studio". Perché se di passione si parla lui ne è un’incarnazione vivente. Quella che ha avuto nel corso di tutta la sua vita:fino ai 18 anni, Angelo poi si è arruolato nell'ed ha girato in lungo e in largo l'Italia per lavoro. Ma a fine carriera è voluto tornare nella sua Sicilia, a, il suo paese, dove dopo la pensione è iniziata la sua esperienza politica: è statodagli anni '80 agli anni '90 ed anche vicesindaco di diverse Giunte. E dove è iniziata anche la sua. "La passione, la determinazione edi Angelo Censoplano – sottolinea la, guardando con affetto al suo candidato – costituiscono per il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali e per l’Università degli Studi di Palermo un motivo di grande orgoglio e dimostrano comeed ampliare le proprie conoscenze”.