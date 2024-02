Pro Vita e Famiglia contro la Disney: "Non andate a vedere Lightyear"

L'associazione "Pro Vita e Famiglia" ancora contro la. Se nei mesi scorsi, la Onlus presieduta da Toni Brandi si era già scagliata contro ilnel cartone animato ", il famoso personaggio di, adesso torna all'attacco visto che il film animato è uscito nelle sale il 15 giugno. "Disney sta usando i suoi cartoni per faree LGBTQIA+ davanti a milioni di bambini in tutto il mondo, e questo è intollerabile" dice, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus. Ed entra nei dettagli, invitando anche a boicottare la Disney . "L’ultimo caso riguarda il cartone 'Lightyear - La vera storia di Buzz' appena uscito al cinema, in cui è stata inserita unache parla di matrimonio gay e sfrutta la fecondazione artificiale per dotarsi di un figlio, eliminando la figura del papà. La Disney ha ammesso di aver aggiunto queste scene per promuovere una vera e propria 'agenda gay'" dice ancora Coghe che a nome della Onlus invita "i genitori e le famiglie a non portare i loro figli al cinema". Il portavoce dichiara che "più di 30.000 genitori amareggiati per questa deriva ideologica hanno firmato la petizione di Pro Vita & Famiglia per chiedere all’azienda di fermare questo bombardamento ideologico e politico ai danni dei bambini". Secondo "Pro Vita e Famiglia" "c’era una volta la Walt Disney delle fiabe amate da grandi e piccini, la fabbrica di sogni che intratteneva le famiglie di tutto il mondo. C’era una volta, ma ora non più". Adesso "si è trasformata nel più potente, organizzando gay pride nei parchi divertimento, adattando i gadget in chiave arcobaleno e inserendo nei cartoni sempre più scene e personaggi LGBTQIA+, che secondo la presidente della Disney General Entertainment Content Karey Burke dovrebbero essere almeno il 50% del totale. La piattaforma Disney+, inoltre, ha creato un catalogo dedicato aie trasmesso uno spettacolo di drag queen per bambini, sponsorizzando un’associazione che promuove i ‘minori LGBTQIA+’ nelle scuole. Riteniamo che la Disney non sia più un’azienda amica delle famiglie, e invitiamo i genitori a difendere i loro figli dalle sue mire ideologiche" dice ancora il portavoce Coghe.