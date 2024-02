Regno Unito: i dati allarmanti delle violenze sessuali sugli uomini della comunità Lgbt+

Quelli che emergono dalsono, a dir poco, dati sconvolgenti. Sono stati intervistati oltre, chiedendo loro se abbiano mai subito violenze sessuali: ilalmeno una volta nella vita. Numeri che fanno paura.Ildelle persone aggredite, inoltre, dichiara di, perché non ha mai reso noto il proprio orientamento o si tratta di individui senza amici che lo supporterebbero. Un altro dato terribile: solamentesi sono rivolte alla Polizia peril fatto. Qui entra in gioco anche un altro fattore. In media solo isi sono detti più a loro agio a denunciare e a raccontare l’abuso alle forze dell'ordine, probabilmente per la professionalità degli agenti e per il fatto che la capitale britannica è una città aperta e inclusiva. Infatti,della grande metropoli, un terzo delle vittime ha affermato dialcuna o comunque una degna. Ben un quarto degli intervistati (il 25%) ha detto che una foto intima che li riguarda è stata condivisa senza il loro permesso, e un enorme 50% è stato toccato senza aver mai dato il consenso all'altra persona. Per comprendere meglio la gravità della situazione sugli abusi all’interno della comunità LGBT+ inglese è anche, un uomo che ha condiviso con l'associazione la sua storia. Dopo aver fatto coming out a 40 anni ha iniziato a frequentare locali gay; ma quella che sembrava una comune serata di divertimento si è trasformata invece in un incubo: Hugh è statoIn tema di rapporti e abuso di alcol e droghe, ilha affermato chedurante l’atto senza avvisare, mentreha subito una violenza perché, CEO di SurvivorsUK, ha spiegato che gli uomini della comunità Lgbt+ hanno il doppio delle probabilità, rispetto agli etero, di subire violenze sessuali. "Purtroppodei dati rilevati dal sondaggio", ha aggiunto. Lo, da condannare e sradicare, che le persone gay, lesbiche, bisessuali e in generale non eterosessuali siano, comporta l'attribuzione di minor valore alle violenze sessuali che subiscono, solo perché il consenso non è considerata una prova valida, come nel caso delle violenze che riguardano una persona eterosessuale.