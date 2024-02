Roma, al via il Woman 20: il summit per la parità di genere del G20. "Ancora troppi pregiudizi"

L’ inclusività e la parità di genere al centro del dibattito mondiale. Nella giornata in cui il tanto dibattuto Ddl Zan approda a Palazzo Madama, Roma è teatro di un altrettanto importante summit: il W20. Ilè uno degli engagement group del(abbiamo intervistato la Sherpa di W20, leggi l'articolo qui ). I processi decisionali del G20 negli anni si sono arricchiti grazie al coinvolgimento di nuovi "attori sociali". Questi gruppi affrontano temi di fondamentale importanza per il lavoro del G20, come l’imprenditorialità, il lavoro, i giovani e, nel caso specifico del W20, tutta l’area tematica legata all’. Istituito nel 2015, Woman20 mira a garantire laalle questioni di genere all’internodelle discussioni del G20. Il vertice di quest’anno è stato inaugurato nella giornata di oggi, 13 luglio, e proseguirà fino a giovedì 15. "In un mondo di grande cambiamento, in questa società post pandemica, il tema della parità di genere diventa sempre più fondamentale. Oggi abbiamo l’opportunità di dare slancio alla ripresa economica e sociale del paese, includendo la prospettiva di parità". Così la presidente del Senato,, ha aperto l’edizione 2021. "In 18 Paesi del G20, le donne continuano ad essere pagate oltre il 15% in meno degli uomini e solo il 55% è coinvolto nel mercato del lavoro rispetto al 71% degli uomini. Ci sono ancora troppi pregiudizi culturali che impediscono al mondo femminile di esprimere il talento e i meriti. Abbiamo bisogno di un’autentica svolta culturale e di politiche attive che cambino radicalmente l’accezione della donna ed il rapporto tra i sessi". Anche, presidente della Commissione europea, è intervenuta nel corso del vertice: "È triste sapere che al G20 io potrei essere l’unica donna. Abbiamo bisogno delle migliori idee al livello politico per dare le giuste opportunità a tutte le donne. Dobbiamo investire di più nell’istruzione. Infatti più di 11 milioni di bambini possono essere costretti all’abbandono scolastico. Per raggiungere la parità entro il 2030, abbiamo bisogno dei pagamenti e dei congedi parentali, di consolidare l’assistenza per l’infanzia e per gli anziani".