Spagna, decisione storica: Maria Dolores Ocaña è la prima donna a capo della segreteria della regina

Per la prima volta sarà una donna a dirigere la segreteria della regina Letizia di Spagna, incarico ricoperto dal 2014 dal generale José Zuleta. E sarà una civile e non un militare: Maria Dolore Ocana Madrid, dal 2020 responsabile dell'Avvocatura dello Stato nel ministero di Educazione e formazione professionale, è stata nominata oggi a capo della Segreteria, in pratica il braccio destro della regina, un incarico che ricoprirà a partire dal prossimo 30 aprile.

L’annuncio storico è stato dato dalla Zarzuela. Ocaña diventa così la seconda donna nel team di gestione della Casa reala spagnola, composto da undici persone, insieme al controllore finanziario, Beatriz Rodríguez Alcobendas.

E’ una delle novità, sicuramente la più mediatica, apportate dal nuovo capo della Casa del Re, Camilo Villarino. Questa nomina è un ulteriore passo avanti verso l'uguaglianza all'interno della struttura aziendale dell'istituzione, figlia anche dello spirito e degli ideali della regina.

Chi è María Dolores Ocaña Madrid

Dal 2020 è a capo dell'Avvocatura di Stato presso il Ministero dell'Istruzione e della Formazione professionale. In precedenza ha lavorato come sottosegretario presso il Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione tra il 2018 e il 2020. Ha già avuto modo di accompagnare il suo nuovo capo nel 2019 durante la presentazione del Valencia Global Centre for Sustainable Urban Food.

Ha inoltre lavorato presso i tribunali contenziosi-amministrativi dell'Alta Corte Nazionale e presso la Delegazione del Governo a Madrid. Un nuovo professionista nella squadra di Letizia che porterà senza dubbio una ventata di freschezza. Inoltre, il fatto che la Principessa Leonor non abbia ancora un proprio segretario ci fa pensare che Ocaña possa occuparsi anche degli affari dell'erede al trono.