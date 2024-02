Stati Uniti, la FDA approva la prima pillola per la depressione post-partum

La depressione post-partum

Come funziona lo Zuranolone e gli effetti collaterali

Una nuova opzione terapeutica a casa

Un passo avanti nella salute mentale materna

La Food and Drug Administration ha approvato ildegli Stati Uniti. Loè infatti utilizzato per il trattamento specifico di questa grave forma di disturbo mentale che si stima colpisca circa 1 neomamma su 7 dopo la nascita dei figli."La depressione post parto è una condizione grave e potenzialmente mortale, in cui le donne provanoe, nei casi più gravi, anche propositi di fare del male a se stesse o al proprio bambino.Inoltre, poiché rischia di compromettere il legame tra madre e figlio, può avere conseguenze sullo sviluppo fisico ed emotivo del bambino", ha dichiarato la dottoressa Tiffany R. Farchione, direttrice della Divisione di Psichiatria del Centro per la Valutazione dei Farmaci e la Ricerca dell'FDA. "Avere accesso a un farmaco orale sarà un'opzione vantaggiosa per molte di queste donne che devono affrontareper la loro vita". Nelle donne affette da questo disagio possono manifestarsi pensieri suicidi e le morti materne auto-inflitte rappresentano circa il 20% di tutti i decessi che avvengono dopo il parto. Si stima che ogni anno negli Stati Uniti nascano. Secondo il National Institute of Mental Health, senza alcun trattamento, la depressione può durare mesi o addirittura anni.Venerdì 4 agosto la FDA ha annunciato che il medicinale, venduto dal marchio Zurzuvae, è stato approvato come pillola da assumereL'ente governativo ha aggiunto un'avvertenza all'etichetta del farmaco, sottolineando che può avere un impatto sulla capacità di guidare e di svolgere altre attività potenzialmente pericolose: chi lo assume potrebbe non essere in grado di valutare il proprio grado di compromissione. Per ridurre i rischi, l'agenzia consiglia alle pazienti di non guidare o utilizzare macchinari pesanti per almeno 12 ore dopo l'assunzione del farmaco. Glipiù comuni includono poi sonnolenza, vertigini, diarrea, affaticamento, raffreddore e infezione del tratto urinario. La Fda ha inoltre spiegato che anche l'uso del farmaco può causare pensieri e comportamenti suicidi o, in rarissimi casi, danni al feto. Le donne che assumono Zuranolone devono utilizzare una forma di contraccezione efficace durante e per la settimana successiva.Lo Zuranalone diventa così il secondo farmaco per la depressione post-partum della nazione. Già nel 2019 la FDA aveva approvato lo, un medicinale somministrato sotto forma di, per 60 ore, con effetti collaterali lievi. Tuttavia per alcune donne accedere a questo tipo di trattamento, che richiede 60 ore di tempo e deve essere utilizzato in un ambiente sanitario, può essere difficile. Lo zuranolone, invece, è molto più semplice da assumere, trattandosi di una pillola da prendere a casa.Per curare il disagio mentale si fa ricorso alla consulenza o alla terapia con un professionista di salute mentale, oltre all'assunzione di farmaci antidepressivi. Ma fino ad ora nessun medicinale era stato specificamente approvato dalla FDA per i. Anche perché gli antidepressivi generici non forniscono un sollievo immediato e possono richiedere diverse settimane per essere efficaci. "Dopo anni di ricerca e collaborazione con altri scienziati in tutto il Paese, le donne che soffrono di depressione post-partum e perinatale hanno a disposizione una nuova, facile da usare e in grado di alleviare i loro sintomi", ha dichiarato la dottoressa Kristina Deligiannidis. Docente dell'Istituto di Scienze Comportamentali del Feinstein Institutes for Medical Research di New York, spiega che la depressione post-partum "è spesso sottodiagnosticata e sottotrattata. Con la decisione odierna della FDA, potremmo essere in grado di invertire questa tendenza e".L'approvazione dello zuranolone da parte della FDA segna "un passo avanti molto importante" nel campo della salute mentale materna , afferma la dottoressa Samantha Meltzer-Brody, direttrice del Centro per i disturbi dell'umore femminile dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Come la collega Deligiannidis è stata coinvolta nei test clinici che hanno portato all'approvazione della pillola. "Sarà uno strumento importante per il trattamento della depressione post-partum", aggiunge."Sono necessarie terapie antidepressive ade questa sarebbe la prima formulazione orale a garantirla. Si tratta di un fatto molto importante per far progredire le terapie per le donne con da depressione post-partum". Se una madre può trovare sollievo dal disturbo entro tre giorni, come è stato riscontrato per alcune partecipanti agli studi clinici con lo zuranolone, "è davvero importante perché il periodo post-partum è un momento di".