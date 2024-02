Su Instagram arrivano i nuovi Avatar 3D, la rivoluzione del Metaverso sbarca sui social

Nuovi Avatar 3D, il debutto negli Stati Uniti e l'arrivo in Italia

Meta: "In futuro ci siederemo in una stanza con persone a migliaia di chilometri di distanza"

Metaverso, che cos'è?

Il futuro del mondo digitale è sempre più presente. E ora la rivoluzione del Metaverso sbarca anche su. Sul social network di proprietà(il nuovo nome del gruppo), arrivano infatti i, ovvero delle copie tridimensionali e personalizzabili di noi stessi che potremmo usare come, comeda inviare ine come. Ad annunciare la novità è statocon una gif pubblicata su Facebook.Gligià da tempo sono disponibili su. Ma adesso il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha deciso di rinfrescarne il look con la possibilità di personalizzare ancora di più i nostri personaggi tridimensionali, che oltre a Facebook, Messenger e Instagram potranno essere utilizzati anche sul, in quest’ultimo caso tramite i visori per la realtà virtuale. I nuovi Avatar 3D potranno dunque essere personalizzati a nostro piacimento. Come afferma lo stesso Zuckerberg su Facebook, infatti, “stiamo aggiornando gli avatar Meta con molte più, oltre ad implementare la possibilità di inserire”, per assicurare una maggiore inclusività agli utenti. Non solo: gli utenti potranno anche personalizzare i propri Avatar connel mondo reale: “Stiamo iniziando a sperimentare – ha aggiunto Zuckerberg – anche l’abbigliamento digitale, comprese leche potranno essere indossate (virtualmente, ndr) per il Super Bowl”.I nuovi Avatar 3D saranno disponibili inizialmente negli, ine in. Ma ben presto dovrebbero arrivare anche nel resto del mondo, compresa l’Italia. L’obiettivo prossimo – annuncia ancora lo stesso Mark Zuckerberg – sarà quello di avere degli “” che potranno essere utilizzati in tutti i social e le piattaforme di Meta.È così, dunque, che l’evoluzione tecnologica del Metaverso inizia sempre di più a delinearsi. Come affermato dal general manager di Meta,, “da quando abbiamo rivelato la nostra visione a lungo termine del Metaverso a Connect 2021, abbiamo continuato a costruire questa prossima evoluzione della tecnologia sociale, muovendoci verso un futuro in cui puoi sederti nella stessa stanza dei tuoi cari che sono in realtà a migliaia di chilometri di distanza o lavorare in modo naturale con un team di talento ubicato in realtà in tutto il mondo”.Ma che cos'è alla fine questo Metaverso? Il Metaverso è uno spazio virtuale, un mondo virtuale in 3D in cui tutto è possibile replicare tutto quello che si può fare realmente nella vita di tutti i giorni: lavorare, studiare, giocare, incontrare persone. Per rendere realistica l'immersione in questo mondo molte aziende hanno sviluppato, come i prodotti, da poco acquisiti da "Meta Platforms / Facebook". Per il momento il Metaverso viene utilizzato o per motivi professionali o per puro e semplice divertimento e intrattenimento. Ma si prevede che in futuro il Metaverso sarà esplorato per i più svariati fini, ancora oggi tutti da definire.