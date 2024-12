Cecilia Sala in carcere a Teheran, Calabresi: “Le ragazze iraniane sono la sua passione”

Le ragioni ufficiali della detenzione sono ignote. Si sa solo che è stata arrestata in Iran il 19 dicembre scorso, mentre faceva il suo lavoro. Un lavoro che sa fare bene, andando sul campo anche e soprattutto all’estero, nei contesti difficili e nei punti caldi del Pianeta, raccogliendo notizie, storie, racconti veri di persone a cui poi dà voce attraverso i suoi articoli e nelle puntata del podcast, per rendere davvero l’informazione alla portata del pubblico generalista.

“Cecilia Sala è una giornalista straordinariamente coraggiosa, che da due anni cura il podcast ‘Stories’ per Chora News, il più seguito ogni giorno in Italia” evidenzia il direttore e co-fondatore dell’emittente, Mario Calabresi –. È abituata ad andare sul campo: non è una freelance, ma è regolarmente assunta da Chora, viaggia con tutte le tutele ed è entrata in Iran in accordo con le autorità, in modo regolare e trasparente. È una giornalista italiana che è stata arrestata mentre stava facendo il suo lavoro. Al momento non è stata formalizzata alcuna accusa”.

“Cecilia – ricorda il giornalista – è stata in Ucraina, per molte settimane al fronte, ma anche in Sudan, e poi in Iran, che è la sua passione. Anzi, le ragazze iraniane e il loro coraggio sono la sua passione: ci teneva a tornare lì, a parlare con tante amiche di cui ha raccontato le storie nel libro ‘L'incendio’, che ha scritto per Mondadori. Voleva dare voce a queste ragazze che non mettono più il velo, sognano una vita diversa, cercano la loro libertà".

Cecilia Sala, sottolinea ancora Calabresi, "ha ottenuto un regolare visto per otto giorni e ha cominciato a fare le sue interviste. Tre puntate del podcast sono già uscite e aveva materiale per realizzarne altre. Giovedì era al suo ultimo giorno, sarebbe ritornata in Italia venerdì. Nel primo pomeriggio, quando ci aspettavamo che mandasse la puntata, non è accaduto nulla e il suo telefono è rimasto muto. Fino alla mattina dopo non abbiamo saputo niente: abbiamo verificato che non aveva preso l'aereo di rientro e non aveva neanche fatto il check in”.

Il direttore di Chora spiega quindi che insieme alla famiglia di Sala e con il compagno della reporter, il giornalista del Post Daniele Raineri, “abbiamo avvisato l'unità di crisi della Farnesina. È stata allertata l'ambasciata che ha mandato una persona all'aeroporto, ma di Cecilia non c'era traccia. Nella tarda mattinata di venerdì le è stato permesso di fare una breve telefonata alla madre, ma leggeva evidentemente un foglio con le poche frasi che poteva dire: quando la madre ha provato a chiederle dove fosse o perché fosse stata arrestata, si è limitata a ripetere 'non posso'. Da quel momento abbiamo tenuto tutti i giorni i contatti con la Farnesina e Palazzo Chigi, mantenendo il patto del silenzio con la speranza che potesse permettere una liberazione più veloce di Cecilia. Oggi la Farnesina ha ufficializzato l'arresto perché si è resa conto che la notizia non si poteva più tenere".

Da otto giorni nel carcere di Evin, "ieri Cecilia ha avuto la possibilità di una seconda telefonata e ha chiamato i genitori e il compagno", mentre oggi "ha potuto finalmente ricevere la visita dell'ambasciatrice che le ha portato vestiti, cibo, libri che speriamo le facciano avere. È in cella di isolamento, la situazione è molto angosciante", conclude Calabresi.