Thailandia, chi è Paetongtarn Shinawatra, neo mamma candidata premier

Chi è Paetongtarn Shinawatra

La famiglia tra luci e ombre

Yingluck

, ex primo ministro, è stata costretta a lasciare l'incarico nel 2014.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paetongtarn Shinawatra (@ingshin21)

Le accuse di corruzione al padre e la campagna elettorale

, candidata premier alle prossime elezioni in Thailandia , ha partorito. La politica 36enne ha dato alla luce un bambino due settimane prima che gli elettori si rechino alle urne per eleggere il o la nuova Primo Ministro, come riporta il Guardian.La figlia più giovane del magnate delle telecomunicazioni ed ex primo ministro Thaksin Shinawatra ha postato sui suoi profili social, lunedì 1° maggio, alcune, che è stato chiamato Prutthasin Sooksawas. La donna ha già una figlia, Thithan Suksawa, con il marito Pitaka Suksawat. La candidata, da poche ore neo mamma , ha detto che parlerà con i media tra qualche giorno, quando avrà recuperato le forze necessarie. Ha smesso di viaggiare per la campagna elettorale solo di recente, continuando però a videochiamare i suoi sostenitori ai comizi del partito Pheu Thai. Politica, dirigente d'azienda e imprenditrice thailandese Paetongtarn, 36 anni , è la nipote di Yingluck Shinawatra – anch'egli ex premier – e nell'aprile 2023 è stata formalmente candidata alla carica di primo ministro per ilin vista delle elezioni parlamentari di maggio. Secondo i recenti sondaggi la politica, nota come Ung Ing, si è classificata al primo o al secondo posto nelle scelte dei cittadini che hanno diritto al voto per la carica di primo ministro, favorita dalla, che conserva una base di sostegno fedele tra gli elettori rurali del nord e del nord-est.I partiti associati alla famiglia hanno ottenuto il maggior numero di seggi in tutte le elezioni dal 2001. Tuttavia, la famiglia è ferocementeed è stata ripetutamente costretta a lasciare il potere. Il padre della candidata, Thaksin, è stato estromesso con un colpo di Stato nel 2006, mentre sua sorellaEntrambi vivono in esilio per evitare accuse legali. L'imprenditore, lunedì stesso, ha scritto sui social: "Sono molto felice di avere il mio settimo nipote... Tutti e 7 i piccoli sono nati mentre ero all'estero.e di crescere i miei nipoti, perché a luglio compirò 74 anni".La candidatura della figlia minore ha aumentato le speculazioni sul possibile ritorno di Thaksin Shinawatra in Thailandia, una prospettiva che alcuni temono possa portare all'instabilità. Nel corso degli anni, infatti, il 73enne ha spesso parlato die in una recente intervista a Nikkei Asia, rivista giapponese, ha detto di essere disposto ad andare in prigione se ciò significasse poter tornare a stare con la sua famiglia.Secondo i media thailandesi Thaksin è stato condannato in contumacia pere, se tornasse, rischierebbe una condanna a 10 anni di carcere. Paetongtarn ha dichiarato che lei e il partito Pheu Thai sonoe in precedenza ha respinto le voci secondo cui avrebbe fatto un accordo con un partito rivale, sostenuto dai militari, per facilitare il suo ritorno.La 36enne è uno deiselezionati dal Pheu Thai e ha dichiarato di mirare a una vittoria schiacciante. Tuttavia, è improbabile che ottenga il sostegno dei 250 senatori non eletti e nominati dai militari, che hanno un ruolo di primo piano nella scelta del primo ministro. La neo mamma deve anche fare appello agli, molti dei quali hanno partecipato ai comizi di, partito progressista che ha affrontato temi come la riforma dell'esercito e la legge sulla lesa maestà. Il suo leader, Pita Limjaroenrat, ha ottenuto il punteggio massimo nei sondaggi sui leader preferiti.