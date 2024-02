Torna il Festival Femminista di Prato. Quest'anno sarà dedicato a Michela Murgia

Anche la Biblioteca Lazzerini sarà la cornice di uno degli eventi in programma, perché qui domenica 11 febbraio, alle ore 16,30, avverrà l'incontro con Azzurra Rinaldi, autrice de “Le signore non parlano di soldi”. Sarà l'occasione per parlare di emancipazione economica e potere.

Ma non c'è solo approfondimento all'interno del Festival. Anche quest'anno non mancano i momenti di intrattenimento, interattività e leggerezza. Sabato 10 febbraio alle ore 14,30 si ripropone un percorso itinerante, questa volta nel centro storico di Prato a cura del Master Città di Genere dell'Università, che guiderà i partecipanti alla scoperta della genealogia della Prato delle donne.

Entra all'interno del palinsesto anche la stand up comedy, grazie alla collaborazione con Chiesino Comedy Club, che propone lo show di Chiara Becchimanzi presso l'ex Chiesa di S. Giovanni (via S. Giovanni 9) martedì 13 febbraio alle ore 21,30 (biglietti 10 euro su Ticketone).

E infine, è grazie alla rinnovata collaborazione con Arci Prato che il Festival si apre e si chiude con due appuntamenti imperdibili. Come ormai da tradizione, il 1 febbraio alle 21 apre il Festival il Karaoke Femminista al Circolo Arci Quinto Martini di Maliseti, mentre la chiusura il 29 febbraio alle ore 21 è affidata al Circolo 29 Martiri di Figline, con dj det e grande festa finale.

Il programma completo

1 febbraio ore 21,30 - Karaoke Femminista c/o Circolo Arci Quinto Martini

3-4 febbraio corso di Jennifer Guerra sui femminismi c/o Prisma Lab. Orario il 3 dalle 11,00 alle 16, il 4 dalle 14,00 alle 18. Prenotazione su EventBrite 5 euro

3 febbraio ore 16,30 talk "Curiamoci di noi" c/o Sala Bianca Pecci (ingresso gratuito, prenotazione consigliata su EventBrite)

10 febbraio ore 14,30 "La Prato des Dames. Un percorso Genealogia della Prato delle donne" - percorso itinerante a cura di Master Città di Genere. Ritrovo in piazza Duomo.

10 febbraio ore 16,30 talk "Zitte mai" c/o Sala Bianca Pecci (ingresso gratuito, prenotazione consigliata su EventBrite)

11 febbraio ore 16,30 presentazione libro di Azzurra Rinaldi "Le signore non parlano di soldi" c/o Biblioteca Lazzerini Sala Conferenze

13 febbraio ore 21 Chiara Becchimanzi Show - Stand up comedy c/o Ex Chiesino di San Giovanni (10 euro su TicketOne)

17 febbraio ore 14,30 Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni, "Il potere di essere" c/o EduLab1 Centro Pecci a cura di Centro antiviolenza La Nara – (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su EventBrite)

17 febbraio 14,45 Visita guidata a cura di Centro Pecci alla mostra “Eccentrica” . Costo 10 euro con prenotazione obbligatoria alla biglietteria.

17 febbraio ore 16,30 talk "Le parole contano" c/o Sala Bianca Pecci (ingresso gratuito, prenotazione consigliata su EventBrite)

18 febbraio ore 16,15 talk "Palestina: donne in movimento" c/o Prisma Lab a cura di ANPI Prato

23 febbraio ore 21 talk "Roba da uomini" c/o Prisma Lab, a cura di Non Una di Meno Prato e L'Altro Femminile

24 febbraio ore 16,30 Omaggio a Michela Murgia: "Disobbedite! Michela Murgia: tempesta e ispirazione" a cura di Purple Square c/o Sala Cinema Centro Pecci (ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su EventBrite) ore 17,30 proiezione del film “Una donna promettente” di Emerald Fennel. Ingresso al costo del biglietto.

29 febbraio ore 21 Dj Set di chiusura festival a cura di Circolo Arci 29 Martiri, Figline