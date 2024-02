Torneo di padel, mille euro per i maschi, due borse per le donne. "Rafforzati gli stereotipi"

La discrepanza di montepremi

La replica degli organizzatori

Le donne che giocano a padel sono una minoranza

, anno domini 2023. O 1923, vista la disparità evidente di trattamento tra partecipanti. A scapito delle donne, ovviamente. Il centro sportivo Green Park di Bari ha infatti organizzato un trofeo da lunedì 20 novembre fino a domenica 26 e fin qui nessun problema. Se non che il, mentre...È quanto si legge nel volantino del centro (in cui appaiono anche i loghi della Federazione italiana tennis e padel, del Coni e di Sport e salute), con una più che evidente discrepanza di trattamento tra i riconoscimenti per vincitori e vincitrici. Che non è passata inosservata e ha scatenato le polemiche contro l'organizzazione della gara firmata "Allianz Ars".I tanti frequentatori e gli utenti che seguono la pagina Facebook del centro sportivo di via Fanelli, infatti, hanno sottolineato come questa disparità sia una "discriminazione di genere" e sottolineando anche che mettere in palio una borsa invece che denarolegati al gender gap e alla cultura maschilista e patriarcale che vuole le donne sempre sottomesse, sminuite a livello sociale ed economico. Critiche immediatamente silenziate, visto che i commenti sotto il post vengono sistematicamente disabilitati. Basta vedere quello pubblicato su Instagram il 9 novembre, dove sono scomparsi tutti quelli polemici contro il Green Park."Perché non fate cambio? - chiedeva sarcasticamente una ragazza - Visto che il valore delle borse, a vostro dire, è maggiore, per le donne va benissimo il montepremi in palio di mille euro e agli uomini le borse. Abbattiamo gli stereotipi se non si vuole mettere in palio un montepremi uguale". Esatto, avete letto bene:del torneo di padel "in realtà", costando all’incirca 700 euro l’una. E allora perché non fare cambio, dando il premio materiale di maggior valore agli uomini e quello a loro dire meno prestigioso, il vil denaro, alle donne? Ma soprattutto, la vera domanda da porsi è: perché fare due premi differenti? Se lo chiede anche un giovane su Instagram: "Perché il montepremi femminile ha un valore così diverso da quello maschile? Perché questa disparità? Io proprio non capisco"."Tra l’altro, per il torneo femminile non si raggiunge neanche il numero minimo di partecipanti, alla fine ci sarà solo quello maschile", continua però la direzione del centro giustificando la propria scelta. Dicono di non sapere "cosa la gente abbia pensato", parlano della selezione dei montepremi come "positiva, più bella e con valore" e concludendo con un innocente: "” perché “”. No, non è piaciuta, non ci piace.Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Comitato Regionale FIT Puglia, Francesco Mantegazza, il quale ha sottolineato: "Il torneo è stato approvato dalla Federazione italiana tennis e padel. E i circoli hanno la possibilità di mettere a disposizione sia montepremi in denaro, sia in natura. Questo sport è in crescita. Ma, ad oggi, soprattutto a livello agonistico, le donne che fanno questo sport sono in ogni caso. Per questo - aggiunge - più che polemiche sulla disparità di genere, mi sarebbe piaciuto che qualcuno avesse affrontato questo tema, con l'obiettivo di mettere in atto, insieme, operazioni a livello federale che possano far incrementare questo numero. Queste polemiche, al contrario, non sono per niente costruttive".Costruttive o meno non si poteva certo lasciar correre, in cui le donne invece di essere incentivate a partecipare, come vorrebbe lo stesso Mantegazza, con riconoscimenti e premi uguali a quelli dei colleghi sportivi uomini, né più né meno di loro, vengono invece trattate diversamente, a sottolineare un'estraneità rispetto al contesto in cui si trovano a operare, a vivere. A loro spetta la borsetta, da sfoggiare magari al prossimo incontro con le amiche o all'appuntamento galante con il marito o il fidanzato. L'oggetto che oggettivizza a sua volta. E, ancora una volta, discrimina.