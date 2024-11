Da Firenze il grido contro la violenza: vieni a far sentire la tua voce

FIRENZE, 24 novembre 2024 – Uccise. stuprate, molestate, abusate, discriminate. Nove volte su 10, quando si parla di reati commessi in famiglia o in casa, la vittima è una donna. Ma oltre alle morti le donne che subiscono ogni giorno una forma di violenza di genere sono migliaia. E tutto questo non può passare sotto silenzio.

VOCI CONTRO LA VIOLENZA: le testimonianze

Lo hanno affrontato, attraverso poesie, brani di canzoni e di libri, 30 personaggi dal mondo della letteratura, del cinema, della musica tra cui Giuliano Sangiorgi, Rossella Brescia, Alfa, Beatrice Salvioni, Rajae Bezzaz e Monica Peruzzi, uniti per ribadire attraverso il loro contributo in un video l’impegno del nostro gruppo editoriale contro qualsiasi forma di abuso, molestia o prevaricazione.

Le loro voci anticipano quelle che risuoneranno domani, in piazza della Signoria, a partire dalle 11, per l’evento organizzato da QNxLeDonne e Comune di Firenze per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una nuova mobilitazione collettiva, dopo quella dello scorso anno dedicata a Giulia Cecchettin, a cui invitiamo tutte e tutti i nostri lettori, tutti i cittadini e chiunque voglia far parte delle Voci contro la violenza.

PRESSPHOTO Firenze Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: iniziativa promossa da Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno in piazza della Signoria. Foto Marco Mori/New Press Photo

La direttrice di QN, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!, Agnese Pini, e la sindaca di Firenze Sara Funaro apriranno l’evento, mentre in piazza sarà mostrato, a suon di musica, un enorme lo striscione dedicato alla ricorrenza. Sull’arengario di Palazzo Vecchio ci sarà anche il governatore Eugenio Giani e si alterneranno i rappresentanti di Comune e Regione. Tanti ospiti con letture o discorsi di sensibilizzazione sul tema: le scrittrici Antonella Lattanzi e Saliha Sultan, la console degli Stati Uniti Daniela Ballard, la presidente di Artemisia Elena Baragli, la regista Cinzia TH Torrini e l’attore Francesco Montanari. In chiusura, l’esibizione live di Ginevra di Marco.

Il progetto QNxLeDonne continua sui quotidiani cartacei e sul digitale. Domani tutti i giornali Monrif verranno distribuiti con un incarto speciale dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un’immagine di copertina realizzata dalla fumettista e autrice Alice Milani.