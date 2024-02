Un anno di Luce! Il 30 novembre al teatro della Pergola di Firenze si alza il sipario sulle luci di Luce!

La cronaca dei tre quotidiani prova a raccontare il presente immaginando il futuro

Presente anche il comitato scientifico di Luce!

, il progetto editoriale dedicato ai temi della diversità, dell'inclusione e della coesione delsi è ormai affermato come, che parte dall'attualità per analizzare i fenomeni di una società fluida, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito. La redazione, guidata da, direttrice de "La Nazione", e composta da un pool di giornalisti appartenenti a tutte le testate del Gruppo QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, si è confrontata ogni giorno nell'interpretazione e nel: diritti umani, condizione femminile, sessualità, etica del fine vita, sostenibilità aziendale, economia green, rivoluzione digitale, social network e tutti i rivoli di una società fluida tanto nel lavoro, quanto nella comunicazione e nei sentimenti. E questo lavoro è stato ispirato dai temi proposti dal comitato scientifico, composto da personalità del mondo accademico, associativo, manageriale, che hanno condiviso il progetto Luce! sposandone tematiche, causa e obiettivi. Il prossimoi lettori sono invitati a partecipare all'evento, per incontrare i membri del Comitato Scientifico e i personaggi "Luce!" dell'anno, e vivere insieme le emozioni di una serata speciale che vedrà, artista che rappresenta i valori di "Luce"!, protagonista di un inedito incontro 'parole e musica'. I posti sono limitati ed"Al teatro della Pergola va in scena unacon gli amici e i compagni di viaggio che hanno contribuito a far nascere e crescere Luce! in questi primi mesi. - dichiara Agnese Pini, direttrice de La Nazione - Abbiamo iniziato con un obiettivo e una sfida: raccontare le trasformazioni di una società che uscendo dalla pandemia sta riscoprendo a livello globale nuovi valori e nuove prospettive sociali e culturali che fanno dellae dell'due capisaldi imprescindibili. Con la festa al teatro la Pergola di Firenze vogliamo seminare ancora. Questo l'obiettivo, che partendo dalla tradizione saldissima della cronaca prova a darsi una dimensione ambiziosa e di certo entusiasmante:. Buon anno di Luce! a tutti!".Il comitato scientifico raccoglie voci poliedriche, tutte autorevolissime: oltre ad Agnese Pini, i direttori delle altre testate del Gruppo Monrif, il sondaggista, la filosofa, l'economista comportamentale e senior advisor sul talento, lo scrittore e sceneggiatore, il dirigente sportivo e pentatleta, l'attivista e filantropa dell'edutainment, l'imprenditore sociale, la scrittrice e founder di Venti, l'attivista per i diritti civili, oltre ai rappresentanti delle realtà economiche e imprenditoriali che hanno da subito sposato lo spirito di "Luce!":, cofounder del Gruppo Bibo Diesse, e, direttore comunicazione Ruffino. Personalità accomunate da sensibilità, curiosità, spirito critico e, soprattutto, da una rara capacità di intercettare e di narrare il cambiamento che è insita nei loro stessi percorsi professionali, umani, artistici. Disponibile sul web e sui socialattorno ai temi della diversità e dell'inclusione, per dare voce ad una società contemporanea in potente evoluzione. Dalle politiche sociali al tema dei diritti, dalle strategie economiche delle aziende alle storie di quotidiani eroismi, dalle riflessioni sul linguaggio e sulla comunicazione alle opinioni, alle immagini dei luoghi e di protagonisti più iconici dei cambiamenti culturali in atto.