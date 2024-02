Uno zoo virtuale e cruelty free: la novità a Brisbane

Come funziona l'Hologram Zoo

La tecnologia cruelty free

Una nuova frontiera per il, e un nuovo modo per vivere l’esperienza della natura senza costringere gli animali a vivere in cattività, rinchiusi in gabbie spesso anguste o comunque ristrette, al solo scopo di allietare il nostro gusto contemplativo e la nostra curiosità. È il primo zoo al mondo senza crudeltà, ed è nato a, in Australia. Qui gli animali diventanoper garantire un esperienza immersiva ed emozionate.L’si presenta come la prima “struttura zoologica” del mondo senza crudeltà : niente gabbie, niente recinti microscopici, ma paesaggi che riproducono gli habitat naturali, dando la possibilità ai visitatori di immergersi in una serie di ecosistemi differenti. In questo modo si va incontro d un’esperienza completa e coinvolgente, pensata per tutte le età, dove tutto sembra reale, anche se si tratta in realtà di proiezioni di luce laser. Ad esempio si può esplorare l’Artico nuotando con le balenottere, visitare l’Africa camminando accanto alle giraffe, andare alla scoperta dell’Asia, il tutto in maniera virtuale ed assolutamente senza esercitare alcuna costrizione nei confronti di alcun essere vivente, perché tutto accade nella dimensione, per quanto curatissima, della proiezione.“Vieni a vedere il, siamo un centro di intrattenimento per famiglie di 1000 metri quadrati con molte attrazioni high-tech da vedere. Utilizza la più recente tecnologia basata su laser per far apparire animali giganti tutt'intorno a te” si legge sul sito della struttura. Ricordando che i visitatori attraverseranno “giganteschi tunnel di ologrammi di 20 m dove tutto si proietta intorno a voi”.La tecnologia dell’Hologram zoo di ultimissima generazione e non è mai stata utilizzata da nessun altra parte al mondo. Tutti gli animali sono, ruggiscono, barriscono e ululano esattamente fanno in natura.Sembrano in carne e ossa, ma in realtàe interagiscono persino con le persone. Nello zoo vi è anche una sala in cui poter osservare icosì com’erano nelle epoche preistoriche , seguire i loro spostamenti e sfuggire all’attacco dei T-rex virtuali. Ma non solo: si possono anchedi fiori e delle piante. E addirittura provare l’emozione di essere immersi in una tormenta al polo nord. L’Hologram Zoo, progetto di Holoverse, nelle intenzioni dei promotori è solamente il primo di tanti altri parchi a tema animale creati con gli ologrammi che apriranno i battenti. Vediamo se la moda attecchirà anche in Italia.