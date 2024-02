Vecchie Barbie tornano a nuova vita per le piccole migranti a New York

Piccoli migranti sulle rotte della speranza

Riportare in vita vecchie Barbie

Una bambola per sentirsi accettate

Simbolo di rinascita

Talvolta anche. Una Barbie , per la precisione. Specialmente se si tratta di bambini reduci da esperienze estreme, legate alle condizioni materiali di vita o ad accadimenti eccezionali che ne hanno segnato l’esistenza.È il caso, ad esempio, dei piccoli migranti che, con le loro famiglie, e non di rado anche non accompagnati, si trovano a seguire le rotte della speranza nel tentativo di raggiungere condizioni migliori di vita o, più semplicemente di salvarsi da morte certa, dovuta alla fame, alle malattie, alla povertà, alla violenza.Il fenomeno migratorio, come sappiamo, ha dimensioni globali. E allo stesso modo anche l’accoglienza è globale, ovunque con gli stessi problemi: la diffidenza, spesso, degli autoctoni, se non peggio, le difficoltà legate alla gestione, la precarietà delle sistemazioni e così via. In tutto questo le esigenze fondamentali dei bambini rischiamo di perdersi. Ilad esempio che pure rappresenta una dimensione fondamentale per la loro crescita al pari del cibo e del vestiario.Ecco allora che, ex designer di New York, ha deciso di dedicarsi ad una missione solo apparentemente secondaria, in realtà di grandissimo impatto:per regalare momenti di gioia e spensieratezza a questi minori in cerca di un futuro migliore. Lakin, residente nell’East Village, con pazienza e dedizione, prende queste iconiche figure quando sono ormai spesso dimenticate e rovinate, e le rende come nuove con creatività e cura.Sfruttando la sua abilità da ex stilista, trascorre ore a cucire abiti per queste bambole , trasformandole in nuovi giochi perfetti da regalare ai bambini migranti, che hanno viaggiato con le proprie famiglie per mesi prima di raggiungere il confine con gli Stati Uniti, di solito fuggendo da situazioni di povertà o pericolo dal Centro o Sud America.Per metà messicana e per metà inglese, Barbara ha finora, ma spera che le persone ne doneranno di più. E si augura, in particolare, che le vengano messe a disposizione, che assomiglino maggiormente alle bimbe che le riceveranno. Perché anche la dimensione dell’accettazione è fondamentale, soprattutto in certi momenti. Sappiamo infatti quanto i fenomeni mediatici e di costume possano avere un effetto talvolta devastante sulle personalità più fragili. Avere come modello di riferimento una bambola che ti assomigli e che non ti faccia sentire 'diversa/o' è dunque, per questi bambini un ulteriore aspetto da non trascurare."Raramente abbiamo bambini bianchi, ad eccezione di un bambino ucraino , il resto è prevalentemente latino. Non credo sia appropriato regalare loro delle Barbie bionde. Voglio regalare delle bambole che gli assomiglino di più" dichiara Larkin.Il cui impegno non si ferma qui: come volontaria del Team TLC NYC (un’organizzazione che accoglie i migranti e fornisce loro il supporto di cui hanno bisogno) oltre alle Barbie "restaurate", grazie alla "" offre vestiti e beni gratuiti, creando un ambiente accogliente e rispettoso per i migranti. Dai diamanti non nasce nulla, mentre dalla spazzatura può nascere un fiore, cantava De Andrè qualche anno fa, quando il mondo sembrava regalare speranze che oggi ci appaiono mestamente così distanti, soffocate nella disillusione generale. La storia di Barbara ci dimostra invece che è proprio così. Quello che una civiltà ricca scarta può diventare ilper altri. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E le Barbie di Barbara trasformano in un sorriso l’ansia dello sradicamento, e in un nuovo dono, quello che sembrava inutile.