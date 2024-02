"Vietato avere il ciclo nel weekend": il cartello choc al Poppea Club di Roma, ora chiuso

Mancanza di misure di sicurezza e cocaina in alcune borse

Il cartello choc sul ciclo

L'avviso di chiusura temporanea

Il precedente del gestore dello strip club

". Recita così il cartello appeso fuori dai camerini delle ballerine del, uno dei più famosi. E anche se il locale è stato chiuso per altre ragioni, forse questa 'burla', perché così è stata definita, poteva essere benissimo evitata.Lo strip club è statoda parte dell'Asl che, dopo un sopralluogo, ha notato una mancanza di rispetto di alcune misure di sicurezza, come l'assenza di una porta d'emergenza, non funzionante e quindi chiusa a chiave. Il gip del tribunale di Roma, infatti, ha scritto nel decreto di sequestro che "sussistepubblica dei lavoratori". Oltre ai diversi problemi all'interno del Nightmare, dentro le borsette di alcune ballerine è stata trovata anche della cocaina. "Stiamo presentando tutta la documentazione che attesta come il. Siamo ottimisti sul fatto che il club possa essere prossimamente riaperto", ha spiegato l'avvocato della difesa Sangermano.Ma non è tutto qui perchéspuntava un cartello che definire poco elegante potrebbe sembrare un complimento: "E' severamente vietato avere il ciclo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato".Una, precisa il legale del gestore del Poppea. "Il mio assistito — ha spiegato a la Repubblica — ha sottolineato agli stessi agenti che si trattava di una burla, alcuni di loro hanno capito e hanno sorriso". Ora non si capisce, però, in che modo unadelle proprie dipendenti possa risultare divertente, soprattutto in un Paese come l'Italia, dove una lavoratrice su due dichiara di essere stata almeno una voltasul posto di lavoro, come dimostrato dai recenti sondaggi. Anche perché come diceva Freud, "scherzando, si può dire di tutto, anche la verità".infatti è un termine ampio per indicare la discriminazione affrontata dalle persone che hanno le mestruazioni. Questo si traduce molto spesso, in una qualità diper coloro che devono affrontarlo. La discriminazione affrontata da qualcuno che ha il ciclo può essere piccola o grande, ma è dannosa indipendentemente dal fatto che si tratti di uno scherzo o delladi una convinzione non vera. Anche perché come ci dimostrano gli ultimi sondaggi di ASviS le espressioni sessiste e stereotipate sono ancora ampiamente diffuse nel contesto lavorativo: ildelle donne, ad esempio, afferma di essere statasul lavoro o di averle sentite rivolte ad altre donne. Le molestie non si limitano all'utilizzo di un linguaggio sessista: ildelle donne ha subito, a volte o spesso,. Nel linguaggio si manifestano anche alcune forme di discriminazioni: il 46% delle donne, ad esempio, dichiara di non essere chiamata con il proprio titolo professionale e il 43% di essere interrotta frequentemente o ascoltata con meno attenzione di un collega uomo durante una riunione."CHIUSURA TEMPORANEA. Si comunica ai gentili Soci la chiusura temporanea per ristrutturazione dal lunedì 8 ottobre. Verrà comunicata nei prossimi giorni, la data di riapertura", è l'comparso sul sito ufficiale del club. Come detto, il Poppea è uno dei più famosi della Capitale e la clientela è composta anche da moltissimi vip, da personaggi dello spettacolo a politici, ex calciatori e imprenditori., il proprietario del locale e autore della presunta "burla", è stato coinvolto in passato in un'indagine per sfruttamento della prostituzione (dalla quale è uscito completamente scagionato) riguardante un altro strip club, il Pussycat in piazza delle Crociate, a pochi passi dalla stazione Tiburtina.