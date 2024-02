Zahira, picchiata perché transgender: "Mi aspettavo una reazione, un minimo di umanità"

È l'ennesimo. Una tragedia sotto gli occhi di molti senza che nessuno sia intervenuto.. Il 2 maggio scorso quando la ventunenne si trovava da sola in un locale in pieno centro a Catania. Voleva solo divertirsi e svagarsi un po', senza sentire, per una volta, il peso degli occhi di tutti addosso. Si perché per lei non è per niente facile vivere in questa società, in cui tutto e tutti la fanno. Ma è bastatoper far scattare la violenza del suo aggressore. "Mi sono accorta che c'era questo ragazzo che mi stava fissando da 30 minuti e mi stava mettendo palesemente a. Così ho deciso di chiamare una mia amica e raccontarle tutto. Dal momento in cui ho guardato questo ragazzo, lui si è avvicinato e mi ha chiesto che cosa stessi guardando.. Mi ha pestata ancora e poi è scappato". Mascella rotta, tendini degli occhi rotti e occhio destro gonfio. Svenuta a terra e lasciata lì, da sola,presenti nel locale. Il giorno dopo, al risveglio, Zahira ha commentato: "che questi fatti accadano nel 2021. E tutti quanti continuano a ripeterlo come se le cose stessero andando avanti e invece non sembra. Dunque,". Per la 21ennele cose non sono mai state semplici, nemmeno quando era più giovane.il suo cambiamento di sesso. "Se prima non venivoperché transessuale mi buttavano fuori perché avevo fatto coming out come uomo gay. Ho dormito per strada varie volte per colpa diun sacco di volte. Sono fiera della donna che mi ha reso. Perché tutte le volte che mio padre ha cercato di mettermi i piedi in testa, io mi sono sempre rialzata. E sono la persona che sono adesso anche grazie a queste cose che mi hanno formata. Anche questa aggressione che è successa mi aiuterà a diventare una". Ed ancora una volta, la sera del pestaggio, le sono state voltate le spalle. Sotto gli sguardi di troppi, infatti, questa violenza è passata. Nessuno è intervenuto per fermare l’aggressione. ". Un minimo di umanità", ha dichiarato con amarezza. Dopo l’accaduto, l’si è subito mobilitata. "Abbiamo offerto il nostroa Zahira. Questo ennesimo atto di violenza verso una persona della nostra comunità è la prova di quanto sia urgente l’approvazione del disegno di legge Zan contro l’omobilesbotransfobia, misoginia e abilismo. Uncome questi. Se ci fosse stato il disegno di legge Zan, sicuramente sarebbe stato applicato l’aggravante d’odio transfobico. In questo caso invece non si potrà applicare e quindi seguirà tutt’altro iter con. Se ci fosse stata la legge l’aggressore sarebbe stato sia punito che educato".