"We made differently": la moda sostenibile per l'ambiente e gli artigiani

Il brand italiano

Le materie prime e l’operazione in Bangladesh

Una globalizzazione sostenibile

” (lo facciamo in modo diverso) è lo slogan del nuovissimo brand di maglieria Diana Studio che ha come obiettivo quello di realizzare un prodotto eccellente partendo da materie prime italiane, grazie a una produzione sostenibile che si traduce nel rispetto dell’ambiente e di chi lavora per realizzarlo. L'azienda non si impegna solo a produrre maglieria di qualità ma anche a farlo in maniera: il brand nasce dalla necessità di offrire un modello positivo per veicolare un prodotto nonché un messaggio che miri ad aumentare la consapevolezza dei consumatori.Diana Studio affonda le sue radici nella storia e nella tradizione dell’, con sede in Toscana, specializzata nella maglieria da più di 50 anni. Da qui deriva uno studio meticoloso e una ricerca attenta dei fitting, dei lavaggi e dei processi di resa dei capi per ottenere un prodotto estremamente curato e realizzato con filati 100% italiani. Lo sviluppo della materia prima, le macchine all’avanguardia e la confezione hanno come unico scopo quello di valorizzare lo studio e la conoscenza nel campo della. Dalla tessitura alla rimagliatura, passando per il finissaggio, tutto è permeato dagrazie ad una costante attività di tracciabilità del processo produttivo tramite la presenza di un reparto dedicato che gestisce responsabilmente la filiera. Lacoinvolte nel processo della produzione si coniuga perfettamente a quella della maglieria stessa come tradizione da condividere, che attribuisce dignità e prestigio alla manualità e alla tecnica.Diana Studio produce in diversi Paesi del mondo ma in, dove non c’è conoscenza tecnica ma al contrario un alto sfruttamento, hanno deciso di cambiare le cose e lanciare un forte messaggio, coinvolgendo une puntando su una costante formazione e condivisione del know how tecnico. Il laboratorio coinvolge professionisti dello stato asiatico che, lavorando a stretto contatto con il team tecnico ed esperto di Diana, assorbono la cultura di un prodotto realizzato con filati 100% italiani. Quelli impiegati, infatti, non sono solitamente utilizzati in Bangladesh, sia per mancanza di cultura del prodotto, sia per la difficoltà nella lavorazione e sono quindi impiegati solo per le produzioni in Europa. Diana Studio ha scelto invece die messa a punto di tali filati trasmettendo competenze e conoscenze. La mission è quella di realizzare capi eccellenti in un ambiente pulito e illuminato in grado di dare il giusto valore alle persone e all’artigianalità della produzione di maglieria selezionando partner produttivi dovesono più importanti della produttività.Traluce il desiderio di una globalizzazione più sostenibile nel settore dell'abbigliamento ed un ruolo nel potenziamento dell'artigianato grazie alla condivisione di nuove tecniche di lavoro della maglieria con una trasmissione e una formazione costante. “Non crediamo nelle produzioni di massa in Paesi dove non viene valorizzata la manodopera, piuttosto in persone che investono nel futuro del proprio Paese , valorizzando la conoscenza, l'artigianalità e l'essere umano” sostiene Gianmarco Alessandrone, business development manager di Diana Studio. “Noi di Diana Studio riteniamo che sia fondamentale tracciare in maniera trasparente il processo produttivo e gli attori coinvolti nella filiera, soprattutto in un comparto come quello della moda che è altamente responsabile in termini di sfruttamento di lavoro ed inquinamento. Abbiamo selezionato accuratamente i nostri fornitori produttivi, con attenzione alla salute e al benessere dei loro dipendenti e vogliamo condividere un messaggio di nuovo pregio della produzione di abbigliamento, preservando tutta la filiera dietro la creazione dei capi".