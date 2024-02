A Look to the Future Ball, a Firenze l'evento dove tuttə possono essere (e indossare) ciò che desiderano

A Look to the Future Ball, in che cosa consiste l'evento a Firenze

La storia della Ballroom Culture, dagli Stati Uniti all'Italia

Senso di appartenenza, diritti, storia e moda. Saranno questi gli ingredienti indispensabili per poter partecipare all'eventodi, in programmanelladi, organizzato da Arcigay Firenze Altre Sponde in collaborazione con Princess Sofia Ninja. "Serie tv come Pose, o film come Paris is Burning - commenta il presidente di Arcigay Firenze- hanno il merito di aver fatto conoscere la Ballroom scene ed anche di aver smosso tacitamente qualche coscienza su temi fondamentali quali il, l’, la. Ciò che accadrà sabato però è reale non è filmografia: vivremo un contesto dovecamminano a braccetto".La Ball sarà uno spazio sicuro dove ognuno potrà dunque, spogliandosi delle maschere che spesso la società impone di indossare pur di relazionarci con gli altri. "Potranno essere indossatiche si preferiscono, senza alcuna censura o convenzione - continua Scopelliti -. In un Paese che non ci fornisce safe spaces, piano piano ce li stiamo costruendo da soli, ritagliandoci zone protette in cui poterci esprimere liberamente, privi di minacce. Dopo tanti anni - conclude Scopelliti - è assurdo che questi temi non vengano ancora affrontati da chi governa, e che siano piuttosto delegati alle lotte dei singoli protagonisti".A Look To The Future Ball sarà il primo appuntamento internazionale della Toscana, con giudici del calibro di JiJi Wu Tang, Lasseindra Ninja e Georgina Saint Laurent, tuttə Madri di importanti Major House europee tra Roma, Parigi e Berlino. "In questa Ball - puntualizzano gli organizzatori - partecipanti e spettatori saranno trasportatə verso un futuro utopico, distopico o retropico, grazie alle performances e gli outfit che calcheranno la runway della suggestiva Limonaia di Villa Strozzi a Firenze, a partire dalle 16 di sabato prossimo., in cui la mise è sicuramente importante, ma le doti interpretative e stilistiche saranno assolutamente necessarie per aggiudicarsi la vittoria".Fin dalle sue origini, la Ballroom Culture è costituita da un insieme di persone raggruppate in House che si sfidano durante le “Ball” - o competizioni. Nasce e si sviluppa tra le persone afroamericane, latine, gay e transgender nella New York della fine degli anni ’60, mosse dalla necessità di riunirsi e proteggersi a vicenda, e soprattutto di avere un luogo in cui esprimersi in libertà., grazie a(legendary Pioneer italiana), ed è proprio nel nostro paese che ha preso forma una della Ball Community più grandi d’Europa. "Le House del mondo Ballroom nascono come una sorta di surrogato delle famiglie originali - spiegano gli organizzatori -, per quei giovani LGBT+ che venivano cacciati di casa perché non accettati. Tutt’oggi le House mantengono il valore di famiglia dando sempre - a loro modo - un valore educativo, ma non più necessariamente legato ad un bisogno”.Tra gli ospiti di A Look To The Future Ball di Firenze anche la B. Fujiko, Dj Lill Jean, e Titi Wu Tang. Prenotazione: [email protected]