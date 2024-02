A Milano studenti in gonna contro la violenza sulle donne ma un professore si rifiuta di fare lezione

Qualcuno si era presentato indossando una gonna, altri con un indumento rosso o un segno sul volto, altri ancora con lo smalto alle unghie. La settimana scorsa gli studenti del terzo anno del Liceo Bottoni di Milano,

Il docente di storia, Martino Mora, quando si è accorto dell'abbigliamento e dei simboli indossati da alcuni dei suoi alunni, ha chiesto che uscissero dall’aula e poi si è rifiutato di tenere la lezione. Il, quando si è accorto dell'abbigliamento e dei simboli indossati da alcuni dei suoi alunni, ha chiesto che

Quando sono arrivata a scuola è venuto nel mio ufficio dicendomi che non avrebbe fatto lezione con 'dei travestiti'.

quel punto l’ho invitato a tornare a casa perché in quel modo avrebbe violato il diritto allo studio degli studenti". Dopo averlo sostituito, sul momento, con un altro insegnante, l

"Avrei avuto la stessa reazione se fossero venuti vestiti da clown o da Babbo Natale".

in occasione della, hanno voluto dimostrare la loro solidarietà e attenzione al tema, ricordando poi le 109 vittime italiane con un minuto di silenzio e con un discorso per rivendicare "". Un gesto simbolico, a dimostrazione di quanto anche le giovani generazioni siano attente a argomenti così importanti. "Troppo spesso le violenze sono scusate a causa del" spiega una rappresentante d'istituto, "A scuola, come della società troppe volte assistiamo ama anche e soprattutto psicologiche", rincara l'altro. Da qui la decisione non solo di presentarsi con abiti femminili in classe ma anche di produrre un testo, con numeri e riflessioni, che a breve sarà pubblicato sul sito della scuola. "In Italia. Ogni 3 giorni un uomo uccide una donna. Cosa significa far violenza sulla donna? Non darle il: questa è la prima e fortissima forma di violenza contro qualsiasi essere umano" si legge nelle prime righe dell'intervento. Sostegno all'iniziativa è arrivato sia dagli altri liceali che dalla dirigenza, ma c'è invece chi ha storto il naso, rifiutando di fare lezione a chi "viene a scuola", si legge sul verbale."Prima la mia collaboratrice l'ha invitato a farli rientrare - racconta la preside del Bottoni-.Si è detto disponibile a rimanere in aula docenti, maa dirigente ha spiegato che avvierà unper mancata vigilanza sugli allievi fatti uscire dall'aula e per mancato assolvimento del dovere di insegnamento. Il professore, però, ha difeso fin da subito la sua scelta attraverso i social, dove ha parlato di ", che a parole non vuole 'discriminare' nessuno", nella quale, "si discrimina pesantemente solo chi chiede, rispetto dei limiti". E, aggiunge,Il giorno successivo, però, a difendere le proprie idee e asono stati proprio studenti e studentesse. Quando Mora è entrato in classe loro sono, seguiti dai compagni di altre due sezioni, in corridoio, dove sono rimasti fino alla fine dell'ora di lezione. Una protesta collettiva, che non si ferma. Anche al rientro, lunedì mattina, il docente ha ribadito la propria posizione: "Quello che rifiuto non è tanto e solo l'abito femminile. Quello che rifiuto è la deriva clownesca - afferma ai microfoni del Tg3 -. Io che sono un tradizionalista". Ma anche gli studenti non cambiano idea e proseguiranno a protestare (dai corridoi) contro dichiarazioni che definiscono "".