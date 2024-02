Aumentare il verde urbano eviterebbe 43mila morti all'anno

Crescono le città e diminuiscono gli spazi verdi

Le conseguenze sull'uomo e sulla natura

Le soluzioni proposte dall'Oms

"Serve un piano nazionale del verde urbano"

Quando si dice la forza (e la chiarezza) dei numeri., producono oltrea livello globale,(alimenti e acqua).Cifre per altro destinate ad aumentare nei prossimi anni. E mentrea dismisura in tutto il mondoe ‘consumati’. Al punto che, inoramai, ironia della sorte, cresce più il cemento della popolazione:impermeabilizzazione e cementificazione sono progredite negli ultimi 3 anni con una media di(l’equivalente di 26,5 campi da calcio).Il risultato di queste dinamiche sono la perdita spesso irreversibile non solo di aree naturali selvatiche ma anche di aree agricole, (con seri rischi per la sicurezza alimentare), la crisi degli ecosistemi e le ricadute negative sulla salute dell’uomo. Si pensi che nelle città italiane, negli ultimi 43 anni, gli eventi meteorologici estremi hanno portato oltre 22.000 morti complessivi e. Di contro si stima checomplessivo potrebbeall'anno nelle città europee.Insomma, dice il WWF, "le aree verdi urbane rappresentano sempre di più una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita delle persone in città. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche sulla relazione tra spazi verdi, qualità della vita e mortalità nelle aree urbane, confermando l'effetto positivo degli spazi verdi sulla salute mentale dei cittadini e sulla riduzione della mortalità. Oggiche supera i limiti di qualità stabiliti dall'OMS, con gravi effetti sulla nostra salute. L, soprattutto per tumori da esposizione alle polveri sottil" PM2,5.” I dati sono contenuti nel nuovo report dell’associazione “Persone, città e natura. Rinnovare l’ambiente urbano e migliorare la nostra salute” lanciato in occasione dell’iniziativa di Urban Nature che, con lo slogan “La Natura si fa cura”, che si svolgerà il 7 e 8 ottobre.Le soluzioni ci sono, dice il WWF: “L’OMS ha proposto una formula, supportata da numerosi studi scientifici, per garantire una “adeguata dose di natura” alle persone: la regola del 3-30-300, ossia. In Italia, nelle metropoli c’è ancora troppo poco verde e spesso poco curato e molto frammentato”.Per il WWF, serve innanzitutto “Un piano nazionale del verde urbano per la riforestazione delle città che preveda una progettazione sostenibile e adeguati programmi di manutenzione, dove tutti devono fare la loro parte: istituzioni, aziende e cittadini”. Secondo i dati della Commissione europea, nel nostro Paese infatti,e nonostante questosui 530 previsti per la riforestazione urbana stanziati dal PNRR. “L'attuale modello di espansione urbana non è più sostenibile. Uno degli obiettivi (11.7) dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (SGDs) è proprio legato a rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili anche attraverso lo sviluppo e l’accesso a più aree verdi. Per raggiungerlo dobbiamo ridare spazio alla natura, che deve essere concepita come vera e propria "infrastruttura" strategica per comunità e territori sani e resilienti. La creazione di spazi verdi ben progettati, ben curati e lo stimolo all’uso da parte delle persone possono effettivamente portare ad una triplice vittoria: sostenibilità ambientale, salute pubblica ed equità sociale” conclude il WWF.