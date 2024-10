“La salute mestruale sicura è una questione di diritti umani”

Il benessere mestruale è un tema che l’opinione pubblica sta affrontando solo di recente, riconoscendogli un’importanza spesso negata. La percezione della questione risulta particolarmente diversa in funzione delle regioni nelle quali viene affrontata, in molti caso costituendo un vero e proprio tabù. In questo, Sophia Grinvalds e il suo compagno Paul rappresentano un punto di riferimento in tutto il mondo.

Come descritto nel corso del suo intervento al SEOC, il Social Enterprise Open Camp dedicato all’imprenditoria sociale, che si è tenuto a Catania dal 24 al 27 ottobre organizzata da Opes-Lcef e da Consorzio Nazionale Cgm, la loro impresa sociale AFRIpads ha permesso a molte ragazze provenienti dall’Uganda e dalle nazioni limitrofe di riappropriarsi di numerosi spazi sociali dai quali venivano escluse durante il periodo mestruale. Ne abbiamo parlato con l’ideatrice e fondatrice dell’azienda.

Lei è una delle voci più autorevoli nel campo della salute mestruale e dell'equità di genere. Cosa l'ha spinta a dedicare la sua vita a questo settore e a trasferirsi in Uganda per lanciare AFRIpads? “Ammetto di essere un'imprenditrice accidentale! Sono andata in Uganda nel 2008 con il mio compagno Paul. Avevamo programmato di trascorrere un anno di volontariato in un piccolo progetto di sviluppo comunitario, ma alla fine abbiamo avviato quella che si è poi trasformata nella nostra impresa sociale - AFRIpads - e abbiamo trascorso gli ultimi 15 anni lì. La motivazione che ci ha spinto a fondare l'azienda è molto semplice. Mentre facevamo volontariato in un villaggio rurale, ci siamo resi conto che le ragazze rimanevano a casa da scuola quando avevano le mestruazioni. Questo ci ha scioccato. Come può una cosa così normale e naturale come le mestruazioni essere un ostacolo per le donne e le ragazze a partecipare normalmente e pienamente alla vita quotidiana?

Un gruppo di ragazze ugandesi con alcuni pad riutilizzabili

Come donna non potevo immaginare questa realtà, eppure stavamo vedendo in prima persona come una cattiva salute mestruale abbia un impatto negativo su diversi aspetti della vita: dalla partecipazione all'istruzione, alle opportunità economiche, al mantenimento dell'igiene e del benessere, fino alla dignità di base. Credo che l'accesso a una salute mestruale sicura sia una questione di diritti umani. Il mio lavoro negli ultimi 15 anni è stato alimentato da questa convinzione e dalla convinzione che sia possibile, nel corso della nostra vita, realizzare un mondo in cui ci sia equità mestruale per tutti”. La vostra startup ha raggiunto milioni di donne in oltre 40 Paesi. Quali sono state le principali sfide per rendere accessibili i prodotti mestruali riutilizzabili e come AFRIpads ha superato questi ostacoli? “Permettetemi di condividere alcune lezioni che abbiamo imparato esperienza dopo esperienza. Innanzitutto, necessità non equivale per forza a domanda: pensavamo che i nostri assorbenti sarebbero andati a ruba, c'era così tanto bisogno e noi avevamo una soluzione. Ma abbiamo imparato presto che se qualcuno ha un bisogno ciò non significa che comprerà davvero il vostro prodotto. Ci sono tanti fattori in gioco.

Gli assorbenti riutilizzabili erano una novità. Nessuno sapeva cosa fossero, come fossero fatti o quali fossero i vantaggi del prodotto. E in molte comunità gli assorbenti erano visti come un lusso, non come un bisogno primario come, ad esempio, il sapone. Ci siamo resi conto che dovevamo investire nella consapevolezza del mercato e nella fiducia dei consumatori, e creare effettivamente una domanda.

Abbiamo dedicato un anno allo sviluppo di un nuovo marchio per la vendita al dettaglio, chiamato So Sure, con un nome volutamente chiaro ed evocativo. Abbiamo lanciato un nuovo bellissimo packaging, un piano di marketing e una strategia di cambiamento dei comportamenti. Abbiamo pensato So Sure come una soluzione moderna e aspirazionale: la protezione di alta qualità ma accessibile che ogni donna e ragazza merita. La consapevolezza e la domanda delle consumatrici sono cresciute rapidamente, permettendoci di entrare nel mercato della vendita al dettaglio e di aumentare drasticamente l'accesso di donne e ragazze ai nostri prodotti, collegando così necessità e domanda”, ha affermato l’ideatrice del progetto.

“Inoltre, è fondamentale tenere elevato lo standard di prodotto: quando abbiamo avviato AFRIpads, nessun Paese del continente africano aveva uno standard di qualità per gli assorbenti riutilizzabili. Come si può costruire la fiducia dei consumatori senza una certificazione di qualità? Determinati a cambiare questa situazione, abbiamo creato un piccolo team di politica e di advocacy e ci siamo impegnati ad affrontare le barriere del mercato. Negli ultimi dieci anni, il nostro lavoro di advocacy ha contribuito allo sviluppo di standard, prima in Uganda e poi in quasi una dozzina di Paesi africani.

Siamo incredibilmente orgogliosi che i nostri sforzi pionieristici abbiano creato un effetto a catena che ha raggiunto il livello globale. In questo momento, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione sta sviluppando modelli per tutte le categorie di prodotti mestruali, che permetteranno ai Paesi di tutto il mondo di adottare standard armonizzati per questa categoria di prodotti, consentendo loro di immettere sul mercato merci più sicure e di qualità certificata”.

Una confezione AFRIpads

In molte aree la salute mestruale rimane un argomento delicato. In che modo AFRIpads affronta questo aspetto con le comunità locali, per favorire la consapevolezza e l'accesso ai beni necessari? “Essere centrati sul cliente è una necessità per affrontare argomenti delicati. Il nostro impegno a comprendere veramente le esigenze e le preferenze delle donne e delle ragazze che serviamo è stata la nostra bussola. Più ci impegnavamo con le ragazze e le donne, più ci rendevamo conto che non avevano conoscenze di base sull'igiene mestruale e sulla salute riproduttiva. Ma parte dell'essere ‘empowered’ è avere le informazioni necessarie per capire cosa sta accadendo al proprio corpo.

Fornendo alle donne e alle ragazze informazioni accurate, potevamo contribuire ad affrontare le conversazioni più delicate che ruotano intorno alle mestruazioni. Abbiamo quindi investito tempo e risorse per sviluppare il nostro curriculum di educazione alla salute mestruale, che ci ha permesso di colmare questa lacuna affrontando fatti, miti, tabù e informazioni di base di cui le ragazze e le donne avevano bisogno e che meritavano.

Sebbene il nostro obiettivo fosse quello di insegnare, impegnandoci in prima persona in queste sessioni di formazione, abbiamo finito per conoscere le sfide dei nostri clienti a un livello ancora più profondo, localizzato e ricco di sfumature. Questo ci ha fornito informazioni critiche su scala e ci ha permesso di prendere decisioni basate sui dati su come migliorare i nostri prodotti e servizi per le donne e le ragazze che li utilizzano”. Quali sono le esperienze più significative che avete vissuto con AFRIpads e quali sono le vostre speranze per il suo futuro? “Il momento di maggiore orgoglio per AFRIpads è stato il giorno in cui abbiamo messo in funzione la nostra fabbrica di 3.000 metri quadrati, costruita nello stesso villaggio in cui abbiamo compreso la sfida che le ragazze devono affrontare quando hanno le mestruazioni. La fabbrica è il cuore della nostra azienda, dove centinaia di donne vengono a lavorare ogni giorno per produrre assorbenti igienici riutilizzabili per donne e ragazze in tutta l'Africa e oltre.

Abbiamo creato centinaia di posti di lavoro, soprattutto per donne provenienti da comunità poco servite e con un'istruzione limitata. Non possiamo sottovalutare l'importanza di portare le donne nell'economia formale e l'impatto trasformativo che la sicurezza del lavoro, l'indipendenza finanziaria e i benefici come la pensione e l'assicurazione sanitaria hanno sulla loro vita, interrompendo i cicli di povertà.

Sophia Grinvalds, ideatrice di AFRIpads

Negli ultimi 15 anni, i kit mestruali AFRIpads hanno raggiunto oltre 5 milioni di persone in più di 40 Paesi. Ciò significa che le ragazze hanno guadagnato circa 20 milioni di giorni di scuola grazie alla protezione e alla tranquillità di cui hanno bisogno per recarsi. Inoltre, grazie alla creazione di un prodotto più ecologico e riutilizzabile, sono stati evitati oltre 29 milioni di chili di rifiuti provenienti da assorbenti monouso.

La nostra speranza è quella di aver costruito un'impresa sociale solida che durerà nel tempo. 5 milioni di donne e ragazze si spera diventino 10 milioni e un giorno 50 milioni. Dobbiamo rimanere fedeli ai nostri valori e continuare ad ascoltare i nostri clienti e questo sarà possibile”.