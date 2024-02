Bambini cattivi? In Cina si puniscono i genitori. La proposta di legge per "l'istruzione familiare"

Nella cultura occidentale aiBabbo Natale non porta doni, la Befana riempie le calze di carbone e i genitori li mandano al letto senza cena, o meglio, senza cellulare o videogiochi. Al di là dei personaggi di fantasia, infatti, sonoper i piccoli, parte attiva nella crescita dei propri figli e perciò anche responsabili delle loro azioni, soprattuto quando queste sono sbagliate o i giovani non si comportano bene. Dall'altra parte del mondo, invece, ad essere sottoposti al giudizio sul proprio comportamento sono proprio i genitori: inè stata presentata una "", che in sostanza punta a, che si comportano male con i figli e non insegnano loro a comportarsi con gli altri in modo corretto, specie in ambito scolastico. Per le azioni sbagliate dei(quando diventano diretti responsabili) e il mancato rispetto delle punizioni per l'educazione familiare, mamme e papà rischiano(circa 135 euro) o, a seconda della gravità dei reato. Un incentivo dunque per le famiglie al completo, non più solo per i bambini, a comportarsi correttamente: se i figli si comporteranno male nei confronti di altre persone a risponderne penalmente saranno anche i genitori. Il portavoce della Commissione per gli affari legislativi dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp),, ha chiarito che l'obiettivo della nuova misura è quello die sviluppare "". "La mancanza di educazione familiare è la principale causa dei comportamenti scorretti degli adolescenti", ha aggiunto Tiewei. Per la Repubblica Popolare, tra l'altro,: negli ultimi mesi il governo cinese ha infatti messo in atto una serie di misure per interventi diretti nel percorso educativo dei più giovani. Tra le norme introdotte la più nota è quella relativa ai. ⁣Ai genitori è stato anche imposto il compito di far riposare, giocare e allenare i bambini: nella bozza del nuovo disegno di legge, oltre alle punizioni, è previsto anche un percorso formativo per le famiglie, in modo che incoraggino le buone abitudini nei figli e promuovano l'. ⁣