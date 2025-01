Kate Middleton in ospedale, fa una sorpresa ai pazienti oncologici

Nella mattinata di martedì 14 gennaio la Principessa del Galles si è presentata al Royal Marsden Hospital di Londra, per una visita a sorpresa ai pazienti oncologici. Kate Middleton, 43 anni appena compiuti, è tornata nello stesso ospedale in cui è stata curata l'anno scorso per il cancro, in una delle ancora rare apparizioni pubbliche dopo aver finito la terapia.

Durante la visita la futura regina ha ringraziato il personale, i medici e gli infermieri per le cure e il supporto ricevuti in seguito alla sua diagnosi oncologica dell'anno scorso e ha incontrato coloro che stanno attualmente affrontando il trattamento. La Principessa, che in primavera scorsa aveva rivelato al mondo di avere un tumore e di aver intrapreso la chemioterapia per trattarlo, è voluta tornare in quella struttura d’eccellenza per mettere in evidenza i programmi sanitari che l'ospedale offre. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: “La Principessa ha deciso di affrontare questa visita per dimostrare la sua gratitudine all'incredibile équipe, ma anche per sottolineare l'eccellenza delle cure e dei trattamenti che il Marsden offre a livello mondiale”.

Poco dopo l’incontro coi pazienti del reparto oncologico, stupiti ed emozionati di poter avere al loro fianco la principessa, che si è fermata a parlare con loro, tra abbracci e sorrisi, da Palazzo ha annunciato che lei e suo marito, il Principe William, sono diventati co-patroni del Royal Marsden NHS Foundation Trust. Lady Cally Palmer, Chief Executive del Royal Marsden NHS Foundation Trust, ha commentato così la novità: “Siamo incredibilmente fortunati a ricevere il patrocinio reale, ch è fonte di ispirazione per il personale e i pazienti e ci consente di mettere in luce il lavoro eccezionale che il nostro team svolge ogni giorno per i malati e le loro famiglie".

"Il Royal Marsden ha aperto le sue porte nel 1851 come primo ospedale al mondo dedicato alla diagnosi, al trattamento, alla ricerca e all'educazione sul cancro. Oggi, il Royal Marsden NHS Foundation Trust è un centro oncologico leader a livello mondiale, con sedi a Chelsea, Sutton e Cavendish Square, nel centro di Londra”, ha aggiunto Palmer. A settembre, Middleton ha annunciato di aver concluso la chemioterapia dopo nove mesi di trattamento. La Principessa ha dichiarato che completare il ciclo è stato un "sollievo" dopo un periodo "incredibilmente difficile" e ha detto che il suo "obiettivo" è fare tutto il possibile per rimanere libera dal cancro.