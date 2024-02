Che noia il grembiule rosa o azzurro. Una materna lancia il colore scelto dai bimbi

Da dove nasce l’idea?

Come l’hanno presa i bambini?

E i genitori?

Quanti bimbi hanno scelto un colore che, secondo le convenzioni, non è conforme al loro ‘sesso’?

Sicuramente è stato più facile per chi si trovava quest’anno ad acquistare un nuovo grembiule rispetto a chi ne era già in possesso dagli anni passati.

Quali considerazioni suggerisce la vostra esperienza?

Bambine e bambini liberi di scegliere il colore del proprio grembiule. Non più. Succede alladell’infanzia “Santa Lucia” di Perignano, frazione del comune di Casciana Terme Lari (Pisa). La cooperativa ‘Cammino onlus’ che gestisce l’istituto fondato nel 1919 ha preso questa decisione per l’anno scolastico appena iniziato. “Con la scelta dei grembiuli variopinti – ha scritto la scuola in un post facebook - proviamo acercando die costrizioni. Partiamo da qui per crescere bambini liberi di scegliere e quindi liberi di essere”. Sul progetto abbiamo intervistato Matteo Lami, presidente della cooperativa Il Cammino"Semplicemente dai bisogni di alcuni bambini e di alcune bambine che hanno palesato la voglia di indossare un grembiule di un colore diverso. Da lì la riflessione delle insegnanti e la scelta didel grembiulee quellolasciando liberi di scegliere il proprio coloro ciascun bambino"."Quelli che desideravano un colore diverso sono stati ovviamenteGli altridelle sfumature altrui, facendoci così capire che eravamo sulla strada giusta"."Non non hanno mosso alcuna polemica anche perché essendopossono decidere loro stessi se aderire all’innovazione del colore diverso o attenersi ai colori classici"."In ciascuna delle 3 sezioni abbiamo circa la metà dei bambini cheindossa undel grembiule, spinta dalla motivazione di indossare il colore preferito. Abbiamo bambine che amano il celeste e lo hanno finalmente indossato anche a scuola, o bambini ai quali piace il verde in ogni sfumatura e hanno potuto scegliere anche per il grembiule"."Siamo fiduciosi che questa proposta educativa, possa essere l’inizio di un cammino verso unaa tutto tondo"."Penso chepossano essere stimolate da questo piccolo gesto per permettere ai bambini di esprimersi con maggior libertà".