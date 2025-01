“Carrozzabile”, al via il concorso sulla disabilità per le scuole

Carrara, 14 gennaio 2025 – Al via la nuova edizione del concorso della Carrozzabile rivolto alle scuole. L’iniziativa, patrocinata da Regione, Comune, Provveditorato, Osservatorio disabilità e Commissione regionale pari opportunità, è stata presentata alla media ‘Dazzi’. L’appuntamento è il 14 maggio alle 9 in piazza Menconi a Marina.

Nicola Codega, l’ideatore della Carrozzabile, ha incontrato gli studenti della ‘Dazzi’, spiegando che il tema sarà la resilienza, la capacità di reagire a un trauma. All’incontro hanno partecipato anche la dirigente scolastica Silvestra Vinciguerra, l’assessore allo Sport Lara Benfatto, Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico e la vice-presidente dell’associazione balneari Elena Bottari. Durante l’evento i ragazzi potranno muoversi su una sedia a rotelle, in un percorso ‘a ostacoli’ pensato ad hoc come spunto di riflessione. Scopo della manifestazione è creare un momento di riflessione sulle barriere architettoniche.

Nata nel 2016, la manifestazione è diventata anche un concorso per disegni, temi e filastrocche, che coinvolgerà per tre mesi gli studenti delle scuole della provincia e di alcuni comuni limitrofi. “Resiliente è chi, nonostante un evento traumatico – ha spiegato Codega – o una difficoltà, riesce a resistere, diventando più forte di prima. Non è importante l’entità del trauma, ma come lo si affronta. Bisogna decidere se vivere o sopravvivere. Io ho deciso di vivere. Così dovete fare anche voi. Ringrazio i nostri sponsor storici: Ortopedia Michelotti, Associazione Balneari e centro commerciale Mare Monti, ai quali si sono aggiunti Stone Source, Allianz di Loris Simoncini, Sm Comunicazione digitale e Sport Life”.

La scorsa edizione, il concorso aveva registrato la partecipazione di 14 scuole, con 43 classi che hanno presentato 404 elaborati per un totale di 634 studenti. Dalla prima edizione hanno partecipato quasi 2500 ragazzi, che hanno redatto più di 2mila temi o disegni. Gli ospiti di quest’anno saranno Pippo Inzaghi, campione del mondo 2006 e attuale allenatore del Pisa, e Stefano Gori, plurititolato atleta non vedente. Il concorso si terrà dal primo febbraio al 31 marzo. Al termine dell’evento, il 14 maggio saranno proclamati i vincitori e consegnata la borsa di studio in memoria di Tiziana e Fedele. Le premiazioni si terranno al bagno Morgana e al centro commerciale Mare Monti, dove si terrà anche la consueta esposizione degli elaborati.

Le scuole interessate a partecipare alla Carrozzabile sono invitate a scrivere una mail a [email protected].