Cuore di nonni: accudiscono ogni giorno i nipoti e donano fino a mille euro al mese ai figli. Come farebbero tante famiglie senza di loro?

: è questa la cifra che ogni anno i’ ai propri. La cifra si riferisce al, l’anno ‘caldo’ della pandemia, ed è computata sula base del contributo che gli anziani congiunti danno alle famiglie dei discendenti per comprare vestiti, giochi, libri, per pagare la scuola o le varie attività dei nipoti, ma anche per pagare ilo l’di casa o semplicemente per fare la. E questo senza calcolare il valore economico dell’attività di. La fotografia è stata scattata da un’indagine condotta da Senior Italia, in vista dellache si celebrerà ilIn base all’indagine ildei senioreconomicamente figli e nipoti, facendolo(48%),(34,7%) o(10,1%), mentre solo il 7,2% non lo ha. Tra coloro che hanno aiutato la famiglia dei figli, il 41,8% ha trasferitouna cifra compresa tra i, l’8,2% una cifra compresa tra ieuro, e il 7,3% addirittura ha contribuito mensilmente con. Cifre che proiettate sulla popolazione dei senior conducono a un totale di circa 38,2 miliardi.Il 42,2% degli intervistati ha contribuito a sostenere le varie spese per la vita dei nipoti, come l’acquisto di, ao altro, il 15,5% ha aiutato a pagare il mutuo di casa o l’affitto, il 13,7% ha dato ai propri figli soldi per fare la spesa, il 12,3% ha pagato ledei figli, il 9% le loro. Ma un aiuto altrettanto importante è quello legato alla: il 35,5% dedica loro fino a, Il 24,4% se ne occupa tra le, il 7,4% tra lee il 7,4% per. Come documenta l’indagine, l’aiuto nell’accudire i nipoti consiste principalmente nel far loro daquando i genitori non ci sono (46,2% degli intervistati), nelnelle varie attività (43,3%), nel portarli al cinema o in altri(9,4%) e nel portarli con sé in(7,9%).Anche per continuare a svolgere questo lavoro i nonni hanno deciso di proteggere la propria salute e quella di chi li cl contributo che viene dato circonda. La quasi totalità del campione intervistato, ovvero il, ha completato ilcontro il Covid-19, mentre l’ha avuto solo la somministrazione della. Tra le motivazioni che hanno indotto gli anziani a vaccinarsi c’è soprattutto il desiderio di sconfiggere la pandemia e(86,3% dei rispondenti), e in particolare la volontà di tornare a(27,8%); il timore deiha pesato per il 21,3% del campione, la necessità di fornire unai figli e ai nipoti è stata una leva per il 14,4% e infine ilè stato determinante per il 9% del campione e quelloper il 4,3%.E per il futuro? I nonni sono convinti che faranno ancora i nonni, e continueranno a supportare le famiglie dei figli e i nipoti. Alla domanda “pensi che i tuoi nipoti continueranno ad avere bisogno di te?” infatti rispondono positivamente sei nonni su 10: il 53,6% è convinto che il principale supporto continuerà ad essere il, mentre il 7,7% crede che si ritroverà di nuovo a dover dare una mano dal punto di vistaMa come vivono nella quotidianità i nonni di oggi? Ecco la storia di Elena Mora, giornalista, autrice di"The big chance' dedicato all'età del cambiamento" edi due genelli, un maschio e una femmina, che così definsce la realtà di chi ha superato la soglia anagrafica della menopausa: "Le donne vivono unafatta di cambiamenti radicali e sbalzi d’umore ma anche tanta nuova energia”. Ai nipoti vorrei lasciare "per evitare di andare indietro". E alle donne “di tutte le età, dico di agire con determinazione per rompere gli schemi, di non autocensurarsi.