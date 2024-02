Davide Livermore contro le donne che usano i titoli maschile: "Chiamatemi direttrice!"

La provocazione di Davide Livermore contro Giorgia Meloni e le altre

Il maschile sovraesteo simbolo di potere

La lingua cambia con l'evoluzione della società

". Nulla di strano, all'apparenza. Anzi sì, visto che a chiederlo è un uomo, in una sorta di contraltare a tante donne che, nell'ultimo periodo, scelgono di usare il maschile nonostante le loro professioni possano essere declinate al femminile senza per questo storpiare la lingua italiana. Nessuna 'direttora', insomma, ma se direttrice esiste perché non usarlo e preferire direttore? Se lo chiede, il regista appena riconfermato alla guida del Teatro Nazionale di Genova per i prossimi cinque anni. Una provocazione, quella del regista, rivolta a un pubblico ben preciso: "Ci sono donne con incarichi di responsabilità che. Quanto a me, d’ora in poi chiamatemi direttrice" ha detto Livermore, come riporta il quotidiano la Repubblica.Nel 2022, dopo la storica vittoria alle elezioni,aveva diffuso attraverso l'ufficio stampa di Palazzo Chigi una nota in cui chiedeva di riferirsi a lei come "IL" e non "LA presidente" , nonostante il sostantivo sia ambigenere. Prima di lei già un'altra sodale del maschile,, aveva più volte ribadito di voler essere chiamata direttore e non direttrice c'orchestra . Scelta fatta anche da Maria, già presidente del Senato, che aveva rifiutato in più occasioni l’articolo femminile davanti al titolo del suo incarico. Una battaglia tra generi che si gioca sul piano del linguaggio ma che, in realtà, va ben oltre. E riguarda una parità non solo formale ma anche sostanziale tra donne e uomini ben lontana dall'essere raggiunta. Anche a causa di un persistente utilizzo del maschile sovraesteso a intendere tutti, tutte e tutt*. Perché anche, non ci stancheremo mai di dirlo.Spesso, ad esempio, i titoli coniugati al maschile vengonorispetto ai corrispettivi (anche solo per l'articolo diverso) al femminile, soprattutto quando parliamo di professioni di una certa importanza a cui difficilmente si riesce ad associare la presenza di donne. Più in generale viene utilizzato per abitudine, per praticità, per facilità: ma è, in cui l'uomo è al centro e intorno a lui si forma l'esistenza del mondo circostante. "I titoli al femminile sono legittimi sempre - dice però il professor Claudio Marazzini dell'Accademia della Crusca - e chi usa questi femminili accetta". Tuttavia, aggiunge, "Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo". Come aveva scelto di fare Meloni un anno fa e, commentando questa scelta, Marazzini dichiarò: "In presenza di un’oscillazione tra il maschile e il femminile,, penso che ognuno possa e debba mantenere la propria piena libertà di espressione, optando di volta in volta per il maschile o per il femminile, in base alle proprie ragioni".Oscillazioni che, comunque, dimostrano che per nostra fortuna, non è un monolite ma una cosa viva, sa adattarsi al cambiamento dei tempi e della società. Anzi, proprio nella varietà linguistica tutt* possono e devono trovare il loro spazio, in modo da interagire senza timore con le altre persone, superando e includendo le differenze, senza rinunciare a se stess*. E allora si capisce anche perché, dopo che nei giorni scorsi era stato annunciata la sua riconferma per i prossimi cinque anni al Teatro Nazionale di Genova, il regista, tra i più noti e apprezzati del panorama operistico mondiale, ha chiesto di essere definito "direttrice" e non direttore. Una provocazione, è vero, che farà parlare di sé. "".