Dillo sulla maglietta: "Stop alle disparità di genere nel mondo del lavoro". E il sussurro diventa un coro

Maschi e femmine saranno la stessa cosa? “No, sono complementari e ogni genere ha la propria identità - aggiunge Sevastakieva - Ma non abbiamo ancora nel stesse opportunità nel lavoro e di lavoro, giacché le assunzioni delle donne sono attenuate a causa della prospettiva di gravidanze e maternità. Una barriera culturale che va abbattuta attraverso l’educazione: le bambine giocano a fare le principesse, i maschietti i combattenti. E’ ora di superare i ruoli prefissati, che le bimbe si accostino alle materie stem (scientifiche, tecnologiche, matematiche e ingegneristiche), dove ruoli lavorativi e retribuzioni saranno più importanti”.

Già, ma come arrivarci? “All'interno della community stiamo lavorando per fornire servizi di mentoring, coaching, e altre iniziative per sostenere la crescita professionale e la presenza femminile nelle aziende”. In vista, il workshop del 4 dicembre a Firenze (dove Whispr ha sede nella Manifatura Tabacchi), con una riflessione sulle nuove sfide lavorative per le donne e uno spazio dedicato alla pratica della Mindfulness, con la partecipazione anche di persone esterne alla community.

Il tutto ispirandosi allo slogan, mutuato dall’avviso diffuso nella metropolitana di Londra: “Mind the gap”: occhio al gradino". Guai inciampare nelle discriminazioni.

Capi di abbigliamento come, per lanciare messaggi in direzione della. E’ l'obiettivo di Whispr, “b-corp”, società benefit fondata da tre donne, accomunate da esperienze nel campo della moda e del fashion. Tre donne convinte che una montagna di whispr (letteralmente: “sussurro”) producano un coro, un potente passaparola finalizzato a combattere lenella costruzione dellee nelle, che ancora allontanano l’effettiva parità di genere nel mondo del lavoro.Maglioni e magliette, confezionate con fibre rispettose dell’come cotone biologico ed eco viscosa, mischiata a lana merino, portano impresse a grandi lettere parole come(ascolta),( audace),(coraggioso): inviti a tener duro, a non cedere, a sollecitare l’attenzione degli altri. Ma la filosofia di Whispr non è limitata agli slogan. “Ogni nostra attività è rivolta a promuovere le pari opportunità sul lavoro, dove le donne sono ancora in retroguardia rispetto ai colleghi” spiega, sangue bulgaro e russo nelle vene, da oltre vent’anni in Italia come manager nella moda e ora tra le fondatrici della start up - Lepongono laal quinto posto fra i 17 ‘’ da raggiungere entro il 2030 per unae noi sposiamo in pieno questo obiettivo”. I dislivelli fra generi sono una costante del mondo del lavoro. “Entrambi i generi, ma poco dopo l’ingresso le donne si vedono limitate nelle aspirazioni professionali perché su di loro piomba un: la famiglia, i figli. Quando a 45-50 anni le donne vedono attenuarsi l’incidenza del peso familiare, ormai è tardi e anche se performano allo stesso livello degli uomini,a recuperare il terreno perduto”. Può bastare lo slogan impresso su una maglietta per colmare il baratro? “Whispr non è solo il marchio di capi di abbigliamento. E’ anche unaattiva e concreta, della quale tutti sono invitati a far parte attraverso messaggi, racconti delle proprie esperienze, testimonianze, storie da affidare al sito www.whispr2030 e al profilo Instagram@whispr2030 - interviene, ceo della start up - contiamo che attraverso il dialogo tra donne, anche di generazioni diverse, possiamo contribuire a costruire un mondo più giusto, umanamente più ricco, e un modello nuovo di”.