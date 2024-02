Florida, non può dire di essere gay per legge: il ragazzo parla dei suoi capelli ricci “diversi”

Vietato parlare di omosessualità

Zander Moricz, 18 anni, durante gli anni di studio alla Pine View School di Osprey, si è impegnato in cause LGBTQ e ha guidato anche una manifestazione studentesca, a marzo, per protestare contro la controversa misura che vieta gli insegnamenti sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle scuole primarie e che entrerà in vigore il prossimo luglio. Il 18enne è anche uno dei querelanti in una causa che contesta la legge in tribunale. Moricz ha raccontato alla CNN che, poche settimane prima del diploma, il preside della scuola lo ha incontrato e gli ha detto che in quell'occasione non avrebbe potuto parlare di essere gay. "È sempre stato di grande sostegno per me e per la mia identità e questo discorso mi ha ferito molto", ha raccontato il ragazzo. Zander ha fatto coming out durante il suo primo anno di liceo ed è stato il primo studente apertamente gay della scuola, quindi ha sentito la responsabilità di affrontare la controversia. Secondo lui, spiega, sarebbe proprio quello spazio sicuro che i ragazzi LGBTQ hanno nello Stato: "Quando si prende quell'unico spazio protetto e lo si rende un luogo non sicuro per un'intera popolazione di studenti, si costringono i ragazzi a scegliere se non dichiararsi in modo sicuro o non dichiararsi affatto", ha detto. Così, quando è arrivato il momento di parlare alla cerimonia del diploma, domenica scorsa, Moricz si è tolto il tocco e ha pronunciato un discorso ironico ma esemplare, facendo riferimento alla sua 'condizione' speciale, l'essere gay, attraverso la metafora dei capelli ricci: florida high school class president zander moricz was told by his school that they would cut his microphone if he said "gay" in his grad speech, so he replaced gay with "having curly hair." i am in awe pic.twitter.com/OqLbar5bwq Indicando la sua testa ha detto: "Odiavo i miei riccioli. Passavo mattine e notti in imbarazzo, cercando disperatamente di sistemare questa parte di me. Ma il dolore quotidiano nel nascondermi è diventato troppo grande. Così, anche se avere i capelli ricci in Florida è difficile, a causa dell'umidità, ho deciso di essere me stesso". Moricz ha raccontato poi che i suoi insegnanti sono stati tra le prime persone a cui si è rivolto per ricevere consigli, perché non aveva "altre persone con i capelli ricci" con cui parlare, spiegando che il sostegno ricevuto a scuola lo ha aiutato a crescere. "La felicità che ho raggiunto è la posta in gioco. Ci saranno tanti bambini con i capelli ricci che avranno bisogno di una comunità come quella della Pine View e non ce l'avranno", ha detto Moricz. "Invece, cercheranno di sistemarsi da soli per poter sopravvivere nel clima umido della Florida". Nel testo ha ricordato poi ai suoi compagni le occasioni in cui si sono mobilitati per attirare l'attenzione sulla crisi climatica, oltre a una campagna (infruttuosa) per convincere il rapper Pitbull a esibirsi nella loro palestra. Alla fine ha concluso dichiarando che: "Quando sprechi il tuo potere, in realtà lo dai a chi ne ha già abbastanza, e in questo momento chi ha più potere si sta accanendo su chi ne ha meno. Non dovremmo avere a che fare con tutto questo, ma lo stiamo facendo". Dopo il discorso, il preside della Pine View School Stephen Covert ha applaudito e abbracciato Zander Moricz sul palco. "Onoriamo e celebriamo l'incredibile ricchezza di pensiero, convinzioni e formazione della nostra scuola e sosteniamo Zander nel suo percorso personale e formativo", ha dichiarato il dirigente in un comunicato. Il personale scolastico esamina tutti i discorsi di diploma prima che vengano pronunciati e anche lui aveva incontrato Moricz prima che presentasse il suo discorso "per ricordargli le aspettative della cerimonia". "Come negli anni passati, agli studenti relatori è stato ricordato che il diploma è una celebrazione collettiva e sono stati incoraggiati ad adattare i loro discorsi in modo che riflettano esperienze e ricordi che tutti gli studenti possano apprezzare, per rispecchiare al meglio tutte le sfaccettature dei risultati ottenuti dalla classe diplomata", si legge nel comunicato. Il 18enne è stato anche il primo studente a essere eletto rappresentante di classe per tutti e quattro gli anni del liceo, quindi ha pensato a questo discorso fin da quando era matricola. Alla fine ci ha messo circa un giorno a scrivere il discorso che è stato approvato dalla scuola. "Sono arrabbiato con i legislatori della Florida", ha detto infine Moricz alla CNN. "È a loro che è rivolta la mia rabbia, ma mentirei se dicessi che non ritengo tutti un po' responsabili. Siamo tutti chiamati a combattere cose come questa".