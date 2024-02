Francesca De André accusa l'ex fidanzato: "Mi ha picchiato a sangue, ma io lo amavo"

Francesca De André: "Il sangue mi usciva da ogni parte del corpo"

La denuncia dell'ex gieffina: "Uomini così la devono pagare"

Dopo aver rivelato suiall'inizio di maggio di essere rimastadi una grave aggressione , adesso Francesca De André ha trovato il coraggio di raccontare quanto le è successo confessando che a ridurla in condizioni psicofisiche tragiche sarebbe stato il suo"Da quando ho iniziato a frequentare questa persona, ho conosciuto il dolore di un- ammette l’nella rivista Chi - . Quando era nei momenti off, i suoi occhi si trasformavano. Subito sono iniziate le. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi… Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica.. A volte riuscivo a fermarlo usando il cellulare per riprendere tutto e minacciando di denunciarlo. Ma le volte in cui ho vinto io sono state rare. Ho quasi sempre perso". È statainsieme al fatto che l’uomo avesse già problemi con la giustizia e che quindi la sua posizione si sarebbe aggravata che inizialmente hanno impedito alla De André di sporgerecontro Tambellini. Fino a quando circa due settimana fa la situazione è precipitata. "Ero a terra,, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra - continua la ragazza nel suo drammatico racconto - . Urlavo “Basta, basta, fermati”. Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto".A salvarla è stata la vicina di casa, che ha chiamato i Carabinieri e un’ambulanza. "Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sé il mio cellulare, dove c'erano le prove di altre. Non volevo denunciare, ma questa volta la denuncia è partita d’ufficio". Francesca è stata poi trasportata in ospedale in codice rosso e con il volto totalmente tumefatto ("Ero irriconoscibile"), dove le hanno diagnosticato venti giorni di prognosi e un trauma cranico. "Spero che la legge lo spedisca dritto in carcere, dove gli auguro il peggio. Perché uomini così la devono pagare". Come ha spiegato il giornalista Parpiglia, le foto del pestaggio non sono state per ora pubblicate dal settimanale, "ma se dovessero servire solo per aiutare una ragazza incastrata nel circolo della tossicità di un amore fake, lo faremo".