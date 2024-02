Giovani e innovazione, Sara Malaguti porta in giro per l'Italia il futuro dell’impresa sostenibile e inclusiva

In che cosa consiste il tour di Sara Malaguti

Unper promuovere la creatività dei giovani nel mondo dell’industria., imprenditrice digitale di 38 anni leader del marchio, ha lanciato “”, un tour iniziato lo scorso 7 maggio a Milano. Il progetto offre una vetrina importante per levolte alla promozione di innovazioni tecniche e culturali nei propri settori di riferimento.Flowerista Società Benefit è una community di consulenza digitale nata 5 anni fa dall’idea di Malaguti: un insieme diche ad oggi conta un gruppo di otto persone specializzato in formazione, networking, visibilità, crowdfunding e internazionalizzazione. Malaguti porta in giro per l’Italiache si sonopositivamentenei rispettivi settori per le tematiche ambientali , sociali e di governo societario. La rosa scelta per il tour rappresentae tutte italiane. Una squadra unita dall’idea che si può fare impresa senza rinunciare a principi di etica e qualità del prodotto. L’età media è di circa 30 anni, con una presenza eccezionale di donne , circa il 75%. Quasi uno su quattro degli imprenditori ha avviato la propria attività nel pieno della pandemia, un momento sicuramente non favorevole per molti settori lavorativi. Per Flowerista l’incontro con i giovani imprenditori era una tradizione, che però è stata interrotta dal: “Prima della pandemia per noi era una consuetudine incontrare la nostra community dal vivo, durante occasioni di networking e di ispirazione reciproca. Poi, per ovvi motivi, non è stato più possibile farlo – spiega Sara Malaguti –. Ora che possiamo tornare in presenza, abbiamo deciso di impegnarci in un vero e proprio tour di impatto nazionale, che ci auguriamo possa essere propulsore di idee innovative, fiducia nel futuro e coraggio”.Tutte queste storie sono contenute nel manuale “”, uscito il 7 maggio scorso, finanziato con una campagna di crowdfunding che ha superato le aspettative di budget richiesto. La prossima tappa sarà invecepresso il C4 Centro di Contaminazione Creativa e Culturale. Asarà poi la volta diche chiuderà il primo ciclo di eventi, ma il tour proseguirà ancora in autunno con nuove location. Ogni momento, alla presenza di Sara Malaguti, è stato concepito in maniera tale da poter dar voce ai creativi del territorio in cui è ambientato. “Ogni evento è organizzato in collaborazione con la realtà ospitante, che in linea generale condivide con Flowerista i valori di promozione culturale e attenzione verso la rigenerazione urbana del territorio – conclude Malaguti –. Il cuore dell’incontro è rappresentato datra loro in merito alle difficoltà incontrate e ai”. Il luogo comune vorrebbe che l’inclusione le politiche green siano un ostacolo allo sviluppo economico, una scusante per evitare di aggiornare vecchi standard non più compatibili con le necessità di oggi. Ma l’idea in questo caso è diametralmente opposta. Creare nuovi modelli di business è il primo passo per rendere il mondo del lavoro migliore senza sacrificare gli utili.“Creatività Gentile” raccoglie le esperienze di chi ha dedicato impegno e attenzione al proprio progetto nel rispetto per l’ambiente, la società e la forza lavoro: bio design, moda sostenibile, eco cosmesi, decorazione d’interni, arte tessile, scultura, artigianato e molto altro. I protagonisti sono uomini e donne provenienti da tutta l’Italia: Jasmin Castagnaro, ad esempio, racconta “”, business trentino che producecon un materiale ottenuto, mentre Maria Martino parla di “”, marchio calabrese di profumeria segnato dal desiderio di intrecciare storie, ricordi olfattivi e territorialità. Eleonora Lippi, invece, rappresenta l’umbra “”, linea di prodotti per l’infanzia e la maternità in tessuti naturali e certificati Gots, la più alta certificazione tessile ed Eleonora Cruciani presenta “”, linea di moda proveniente dal Lazio incentrata su una concezione inclusiva dei capi di abbigliamento, disegnati con l’idea di abbattere gli stereotipi. Una vetrina importante per i partecipanti, ma anche un’ottima occasione per chi volesse trarre ispirazione per avviare la propria impresa sostenibile.