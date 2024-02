Goblin mode, il bello di essere impresentabili. Quando fare schifo diventa una tendenza

Che cos’è e cosa significa Goblin mode?

Com'è la modalità Goblin?

Perché la Goblin mode

La testimonianza

Da Una stella senza luce di Alice Basso

Il bello di essere abbrutiti. Sentirsi down e mostrarsi senza vergogna stesi come otarie spiaggiate, buttati sul divano o nel letto sfatto, in pigiama, a mangiare cibi golosi (stile Omer Simpson) con il viso emaciato, i capelli arruffati e il resto in disordine. Situazione di cui vergognarsi? Tutt’altro, pare stia diventando la tendenza del momento, che ha dato vita perfino a un’espressione ad hoc diventata virale:Goblin mode: il lasciarsi andare volontario, rifiutando la perfezione patinata, è una tendenza alimenta dalle immagini diche si trascina sul pavimento di cas in Euphoria e che sta spopolando sui social.L’hashtagè associato a video, meme e post su Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. L’espressione circolava già qualche anno fa, ricostruisce il Guardian. Ed è tornata alla ribalta come tendenza social ora, dopo che abbiamo fatto i conti con la pandemia e nel tempo in cui ogni giorno vediamo le immagini della guerra in Ucraina. L’uso dell’espressione è stato attribuito aattrice che ama stupire ma che, però, ha poi smentito di averla usata. La definizione nasce comunque dai, ovvero quegli esseri di fantasia non esattamente bellissimi e, infatti, tra chi sposa questa nuova filosofia di vita, spunta anche qualche travestimento con le orecchie a punta.Declinata come trend social, ora sembra fare riferimento al, a passare il tempo senza fare niente, ad esempio guardando la tv o scrollando i social. Proprio la pandemia aveva posto la questione dello stare a casa e aveva sdoganato l’idea di presentarsi in abiti informali, tanto che tute e pigiamoni impazzano. Ma non è solo una questione di estetica. Nel, è infatti possibile scorgere diverse istanze dello spirito del nostro tempo: forse, all’invito quasi ossessivo ad avere un aspetto curato e uno stile di vita attento a ogni dettaglio; un’opposizione alla positività a tutti i costi, al mantra che “se vuoi, ce la fai e raggiungi l’obiettivo”; forse un modo per evadere dalle brutture di questo momento; una prosecuzione del mood da lockdown ; forse un approccio al tempo che sfugge all’iper produttività (si pensi alle dimissioni dal lavoro); ma il confine può essere labile con uno stato depresso, o quantomeno di abbattimento, di allontanamento dalla vita sociale, di disagio che si esprime nella sciatteria eccessiva.La Generazione Zeta , più di ogni altra forse, è quella bombardata dalle modelle patinate senza un filo di cellulite, dai tutorial con quindici passaggi di skincare routine, dalle diete detox tutte sedano e frullati, dalle teorie sul giusto ciclo del sonno che guai ad interrompere i 90 minuti di fase REM, dal workout anche in casa 5 volte a settimana, dai ragazzi prodigio che a 23 anni hanno 6 lauree e vengono ammessi a 49 college, dal tuttopositive, tutti sempre felici, che sia per lo stato d’animo, il corpo imperfetto o l’acne. Un mix letale che fa della sua arma più potente l’ostentazione, che fa dei like la vera medaglia. E allora scatta il desiderio di essere Goblin. Il piacere di fare schifo. E forse, piuttosto che buttarci giù, potremmo dedicarci all’ozio, al vero relax, per riprendere le energie e la grinta, e affrontare la vita. In sostanza, '’ significa smettere di occuparsi di dettagli quali l’igiene personale e domestica, il rigore alimentare, l’estetica del vestiario, insomma campare in un pigiama chiazzato ecumenicamente di latte e sugo: abbrutirsi come se non ci fosse un domani…“La modalità Goblin non è un’identità permanente, ma uno stato d’animo. È come quando ti svegli alle 2 del mattino e vai in cucina indossando nient’altro che una lunga maglietta per fare uno spuntino strano - ha detto la persona dietro l’account Twitter, indicato come l’ideatore del recente trend -. Si tratta di una completa mancanza di estetica. Perché a un Goblin dovrebbe importare che aspetto ha?”. “È fantastico essere un Goblin – scrive un altro utente su Twitter -. Tutti sono così perfetti online, invece è bello entrare in contatto con la strana piccola creatura che vive dentro di te”. Per chi vuole approfondirepubblica l’ironica riflessione della scrittrice Alice Basso, protagonista in libreria con ’Una stella senza luce’, secondo capitolo della serie dedicata alla dattilografa Anita.“Non so voi, ma io ho iniziato a sentir spuntare un po’ ovunque il termine Goblin mode e non è che abbia capito subito benissimo cosa fosse. Poi mi hanno segnalato questo articolo, che a sua volta cita questo e questo, e l’ho capito (e mi sono anche chiesta se non dovessi preoccuparmi un filo per il fatto che me li avessero segnalati, come intuirete fra un attimo). In sostanza, andare in goblin mode significa – fatemi trovare dei termini pubblicabili, che c’è il rischio che qualcuno di voi stia leggendo mentre mangia – smettere di occuparsi di quisquilie quali l’igiene personale e domestica, il rigore alimentare, l’estetica del vestiario, insomma campare in un pigiama chiazzato ecumenicamente di latte e sugo, ignorando piatti da scrostare, lenzuola da cambiare e docce in trauma da abbandono, e orbitando come le scimmie di 2001: Odissea nello spazio attorno all’unico attrezzo indispensabile all’esistenza: il pc portatile. Insomma: abbrutirsi come se non ci fosse un domani, letteralmente come se non ci fosse un domani, visto che è un modus vivendi che mezzo mondo ha iniziato a coltivare dal lockdown, cioè da quando le nostre convinzioni sulla vita, gli anticorpi e tutto il resto hanno vacillato come vasi Ming a una festa di gomiti, e quando la vita e gli anticorpi perdono di significato e ogni giorno potrebbe essere la vigilia dell’Apocalisse cosa vuoi che conti se vai in giro in tuta o meglio, dopo una certa soglia, una tuta va in giro con dentro te.Ora, io non è che sia una fan del, però per una cosa sì, la devo ringraziare, questa nuova tendenza. Questo sdoganamento di quanto ci si possa lasciar andare…”Scopro dunque che ‘sto goblin mode (che continuerò a chiamare così perché volete mettere, è come dire “fare schifo tutto il giorno” ma facendolo sembrare trendy) ultimamente viene ammantato di rivendicazioni sociali. Sarebbe a dire che una percentuale di influencer ha iniziato a farsi foto e video in goblin mode e a scrivere nelle caption non l’onesta verità, ossia che neanche loro c’han sempre voglia di metterci due ore e un quarto per lavarsi i capelli con sedici balsami e due phon brevettati dalla NASA, bensì slogan come “Rivendico il mio diritto di fare schifo”. In contrapposizione, ovviamente, a quegli altri– poveri retrogradi – che per anni hanno promulgato l’“estetica della ciambella glassata” (altra espressione meravigliosa), ossia ci hanno fatto credere che bisognasse essere costantemente lindi e lucidi e rosaglitterati, indossare completini carini a colori abbinati pure per far ginnastica a casa e in mano, possibilmente, avere sempre un centrifugato di broccoli e zenzero... Io non è che sia una fan del Goblin mode. Voglio dire, io posso benissimo vegetare davanti a un monitor lasciando aspettare la doccia come uno spasimante sfigato, ma non è che ne vada fierissima. Però per una cosa sì, la devo ringraziare, questa nuova tendenza. Questo sdoganamento di quanto ci si possa lasciar andare, questo aver fatto un po’ tutti il callo a gente con i capelli da cuscino e i vestiti da petardo nell’armadio".