Hawaii, Matthew McConaughey si mobilita per i bambini dell’isola di Maui

Hawaii, Joe Biden e la First lady voleranno a Maui

Anche l’attore Matthew McConaughey si mobilita per i bambini dell’, alle Hawaii , dove i danni causati daglihanno provocato oltre cento morti.Dopo il supporto economico dell'ex conduttrice Oprah Winfrey , dell'attoree gli aiuti inviati da, l’attore texano 53enne e tutta la sua famiglia hanno deciso didi emergenza che porterà rifornimenti a Maui. Il premio Oscar (per l’interpretazione di un cowboy affetto da Aids nel film biografico “Dallas Buyers Club”), come racconta nel video postato sul suo profilo Instagram, spiega di aver collaborato con l’organizzazione “” per finanziare l’aereo d’emergenza.L’attore - insieme alla mogliee al figlio Levi – spiega che l’aereo è “pieno di centinaia di migliaia di rifornimenti di emergenza che avranno un impatto immediato su bambini e famiglie a Maui”. Nel video, padre e figlio condividono il loro turbamento per lache devono affrontare gli hawaiani e il piano d'azione per dare una mano. “Gli incendi laggiù hanno fatto uscire di casa così tante persone e hanno preso tante vite. Queste persone hanno bisogno di stabilizzarsi per rimanere in vita” dice il divo.E prosegue: “Camila, io e Levi stiamo lavorando con questa organizzazione chiamata ‘Baby2Baby’ che sta lavorando con partner attivi sul posto, indicando ciò di cui hanno più bisogno le persone in questo momento”. Il figlio Levi, 15 anni, aggiunge: “Avranno bisogno di aiuti, quindi qualsiasi modo voi ragazzi potete contribuire, è apprezzato”. Infine, il biondo divo di Hollywood, nella didascalia del post, scrive: “Grato di poter aiutare a spedire questi rifornimentie alle famiglie che ne hanno bisogno”.Dopo essere diventato l'incendio più terribile negli Stati Uniti in oltre un secolo, il bilancio delle vittime alle Hawaii continua a salire. Al 16 agosto le vittime accertate sono 106 ma i funzionari locali sono convinti che arriverà almeno a diverse centinaia, e soprattutto il timore è che molti saranno. A riportarlo è il “Wall Street Journal” citando Elle Cochran, che rappresenta West Maui, inclusa(la cittadina di 12mila abitanti rasa al suolo dalle fiamme), nella Camera dei rappresentanti delle Hawaii.Martedì scorso molte scuole die dintorni avevano annullatoa causa dell'interruzione di corrente nella mattinata. Così molte famiglie nella comunità in gran parte operaia hanno lasciato i piccoli a casa da soli o con parenti più anziani mentre loro sono andati a lavorare in aziende o resort fuori dalla cittadina. Le forze dell'ordine sinora hanno perlustrato poco meno di un terzo di Lahaina, il che significa che i corpi nella maggior parte della città devono ancora essere trovati. E, inoltre, sono state identificate solo tre vittime, poiché la maggior parte dei cadaveri è stata bruciata così gravemente che il rilevamento dellenon è possibile. Il Dna potrebbe essere l'unico modo per identificarli. Tanto che il dipartimento della salute e dei servizi umani Usa sta inviando una squadra per aiutare a identificare i resti.Joe Biden e la First lady Jill Biden voleranno a Maui, alle Hawaii, il prossimo 21 agosto per toccare con mano i danni causati dagli incendi, fa sapere la Casa Bianca, sottolineando che il presidente incontrerà i soccorritori, i sopravvissuti e le autorità federali e statali. "Resto impegnato a garantire che il popolo delle Hawaii abbia tutto ciò di cui ha bisogno per riprendersi da questo disastro" scrive il presidente Usa in un post. Biden intende"le conseguenze degli incendi" e "discutere i prossimi passi nelle operazioni di soccorso", aggiunge il comunicato.