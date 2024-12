Travis Scott e la magia del Natale: regali e sacchi di cibo alla comunità di Houston

Un’ondata di generosità ha travolto Houston quando Travis Scott, insieme alla sua figlia di sei anni, Stormi, ha distribuito doni a oltre 2.000 bambini durante la quinta edizione del Winter Wonderland, organizzato dalla sua fondazione e tenutosi domenica 21 dicembre. Oltre a giocattoli e regali, l’evento è diventato l’occasione per distribuire cibo e un supporto tangibile alle famiglie bisognose della città, rendendo il Natale un po’ più luminoso per i membri della comunità locale più svantaggiati.

Il rapper 33enne, recentemente nominato ai Grammy Awards, è riuscito tramite la sua associazione, la Cactus Jack Foundation, a donare bici, giochi, bambole e articoli degli Houston Astros, squadra locale di baseball capace di vincere la World League nel 2022 e che, in città, gode di un grandissimo supporto tra grandi e piccini. Regali che hanno stampato un grande sorriso sulle bocche di bambini e bambine, desiderosi di trascorrere del tempo in compagnia dei loro amici e dei nuovi giocattoli.

L’evento si è tenuto alla Texas Southern University, storicamente frequentata dalla popolazione afroamericana e nella quale, in passato, alcuni suoi parenti hanno intrapreso il percorso accademico. Inoltre, buona parte dei suoi familiari più stretti si sono iscritti, in passato, presso le Hcbu (Università e college storicamente afroamericani), avvalorando ancor più la scelta di Travis Scott in merito al luogo dove tenere un evento che, giunto ormai alla quinta edizione, è stato illuminato dai flash dei riflettori mediatici.

La fondazione ha inoltre assegnato oltre un milione di dollari in borse di studio tramite il Waymon Webster Scholarship Program. Un’iniziativa filantropica che, a partire dal 2019, ha permesso ad oltre 100 laureandi di università storicamente frequentate da afroamericani di iscriversi ad un corso di studi di alta formazione. Un progetto al quale è stato affiancato, a partire da quest’anno, il nuovissimo Project H.E.A.L. volto, anch’esso, a distribuire risorse per salute mentale e sicurezza agli eventi musicali.

Un’iniziativa, quest’ultima, che lo stesso rapper ha particolarmente a cuore dopo che 10 suoi giovani fan hanno perso la vita durante il Festival Astroworld la scorsa estate. È con il Winter Wonderland che Travis Scott ha dimostrato, ancora una volta, come la musica e il successo possano essere trasformati in strumenti di solidarietà, specialmente in un periodo dell’anno in cui la generosità e la condivisione sono al centro dello spirito natalizio.