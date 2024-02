Il nuovo documentario di Cinzia TH Torrini: "Un incontro con Chiara"

Un'idea che emerge da un viaggio nei ricordi di Cinzia TH Torrini: "Venti anni fa, al termine delle riprese di Elisa di Rivombrosa, ho incontrato una persona speciale: Chiara M. Approfondendo la nostra conoscenza è diventato sempre più forte il mio desiderio di raccontare la sua storia. Con Ralph Palca abbiamo realizzato un documentario di quaranta minuti che si intitola 'Un incontro con Chiara', dove la mia amica parla del suo. Grazie alla semplicità delle sue parole che arrivano direttamente all'anima, è diventato un viaggio dentro noi stessi.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="book mark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

Il docufilm

L'incontro tra Cinzia TH Torrini e Chiara M.

Siamo felici che questo– uscito in dvd insieme al secondo libro di Chiara, edito da San Paolo – verrà trasmesso in televisione sul canale TV2000, il 20 settembre alle 22.35 . Di modo che, per un pubblico più ampio, sarà possibile apprezzare e condividere le bellissime parole di Chiara, con la colonna sonora di Savio Riccardi, compositore delle musiche di Elisa di Rivombrosa".Così la regista fiorentina annuncia la prima TV del suo documentario dedicato alla storia di, scrittrice che, a causa di una malattia che la perseguita da venti anni, viveed è costretta a una vita di sofferenze. “Magari non posso fare più le cose che potevo fare ieri – è la sua testimonianza -, però ci sarà un motivo se sono ancora qua.. Ci sono dei momenti in cui il dolore è talmente violento che non mi rimane altra forza se non rimanere sdraiata, a letto. Ma se io vivo intensamente questo presente, posso volare dentro".Dopo l’uscita del suo primo libro "Crudele dolcissimo Amore" (edizione San Paolo), Cinzia TH Torrini decide di incontrarla. Chiara, nel volume, a causa di una malattia rara, parla del, che lei riesce ad affrontare come una guerriera. Un dolore che- come lei definisce- e con il quale dialoga e discute intensamente nei momenti più duri, così come in quelli in cui avverte con Lui una profonda intesa. La regista comprende subito che le parole dell'altra arrivano diritte al cuore di chi le ascolta, e possono fare la differenza tanto per le persone che affrontano ogni giorno patologie rare , quanto per quelle che non ne conoscono neanche l'esistenza. Non perde dunque la possibilità di conoscere Chiara, nel contesto della città in cui vive, Trento, e pensa diquesta sua intensa ed emozionante esperienza, che presto si trasforma in. Nella sequenza delle immagini abbellite dalla natura che la scrittrice ama moltissimo, fede, dolore e malattia vengono affrontate con speranza e persino con una nota di leggerezza. Quarantuno minuti che porteranno fondamentalmente un messaggio: capire che non siamo solo corpi, ma molto altro. E di questo “altro” dobbiamo saper portare testimonianza nella nostra vita.