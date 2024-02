"La polizia ci ha cacciati per i nostri tatuaggi. Jacobs, campione tatuato, chiedi a Draghi di ridarci il posto di lavoro"

“Se riesce ad essere un eroe nazionale, pur con tutti quei tatuaggi, significa una cosa sola”. Cosa? “Che siamo nel 2021 e un tatuaggio non può stabilire che uno sia un criminale, un talento dello sport o un bravo agente di polizia. Il suo caso ne è la dimostrazione”.

L’appello di Arianna: “Marcell, parla di me a Draghi”

"La burocrazia non tarpi le ali al talento"

La petizione degli esclusi

Il caso è quello di, velocista olimpionico delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della, tornato da Tokyo con due medaglie d’oro in tasca.. La voce è quella di, romana, 30 anni, esclusa e costretta a restituire, nel 2019, divisa e distintivo alla Polizia di Stato, a sette giorni dall’ammissione, per colpa di unfatto a. Tatuaggio che, proprio in vista dell’ammissione al concorso per 1.148 allievi poliziotti, si era fattacon numerose sedute di. Ma che, secondo la commissione medica, le aveva lasciato una piccola ombra, cioè unasul polso. Tanto è bastato a farla sospendere, come già raccontato da).Sara è stata collega al corso di Peschiera del Garda dicon cui ha condiviso loprima del bando, mache le è valsa la. Un verdetto confermato in appello dal Consiglio di Stato nel 2019. Arianna ha lanciato unvia Facebook: “Visto che andrai, buttagli lì la storia dei tuoi, tra cui la sottoscritta,dalla polizia per une che per la divisa avrebbero fatto di tutto”.Gli altri colleghi sono. Tra loro c’è, amica di Arianna. Che rilancia. “Arianna aveva già portato l’attenzione sul caso di Jacobs mesi fa, quando ancora. Per noi è un esempio importante: significa che si può”. Certo, le regole per l’degli atleti alle Fiamme Oro, il team sportivo della polizia, sono diverse da quelle per entrare nelle forze dell’ordine. Ma per Sara e Arianna il punto non è questo. “Il nostro tatuaggio, tra l’altro, era stato rimosso. Il punto è che il caso di Jacobs dimostra comeavrebbe potutoa un veronazionale. O ad, come noi, che avevano superato il corso ed erano pronti a dare anima e corpo per la divisa”.

Sara, Arianna e gli altri colleghi esclusi, hanno lanciato 48 ore fa una petizione su change.org che ha già superato quota 2mila adesioni. Il cuore del loro appello: abolire il decreto ministeriale 98/2003 che prevede come causa di esclusione la presenza di tatuaggi in zona non coperta da uniforme. Il motivo? “Durante gli accertamenti medici – si legge nel lungo testo della petizione - anche il personale sanitario della Polizia è sfornito di linee guida a livello centrale cosicché l’idoneità o meno è oggetto di interpretazione: a volte sono stati sospesi gli accertamenti in attesa della rimozione completa purché effettuata nei termini concorsuali, altre volte un residuo di rimozione di tatuaggio in zona scoperta non è stato oggetto di esclusione, mentre altre volte sì”.

"Un tabu solo italiano"

Mattarella passa il testimone al ministro

Ma anche “perché il tatuaggio è ormai attualità e non piùcome veniva considerato tempo fa. L’Italia – prosegue la lettera appello - potrebbe abolire questa normativa obsoleta: è l’unico Paese al mondo aancora questosulla base del quale priva del posto di lavoro vincitori di un concorso pubblico. Un Paese che desidera stare al passo con gli altri Paesi europei, dovrebbe quantomeno uniformarsi”. Ildi questa battaglia è stato affidato ora nelle mani del, sperando che riesca a consegnare il messaggio al presidente del Consiglio, Mario Draghi.Intanto a Sara, nei giorni scorsi, è arrivata la prima risposta dopo due anni di missive inviate al presidente della Repubblica,, per chiedere il suo interessamento al caso. Poche righe, ma almeno è un segnale. “La Presidenza della Repubblicadi intervento su questioni rimesse alle valutazione e alle determinazioni delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti. I suoi scritti sono stati comunque trasmessi al ministero dell’Interno per le valutazioni del caso”. L’unica speranza ora è checorra