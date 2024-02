Lavorare in libreria si, ma se ami la lettura

La riapertura della libreria dopo la crisi

La sfida: sempre più librerie nelle nostre città

Lavorare in libreria deve essere prima di tutto una passione. Questo è il principio di selezione del nuovo punto vendita Mondadori di Arezzo , che si è posto come obiettivo quello di assumere chi ama leggere, caratteristica evidentemente sempre più distintiva. Dopo un casting in cui i candidati dovevano dimostrare di essere prima di tutto appassionati di libri e autori, aprirà il 20 settembredi via Roma ad Arezzo.A marzo il titolare aveva tirato giù la saracinesca arrendendosi alla crisi innescata dalprima, e dalpoi. Dopo un restyling andato avanti negli ultimi mesi che conferirà ai locali un volto più smart, la nuova Mondadori sarà inaugurata mercoledì prossimo (alle 18) ospitando l’attrice e conduttriceVolto noto della tv e del teatro, co-presentatrice dell’ultimo, Chiara Francini sarà ad Arezzo in veste di madrina nel giorno del debutto del nuovo negozio, ma anche nel ruolo di scrittrice. La Francini, infatti, incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo libro: "Forte e Chiara, un’autobiografia" in cui ripercorre le tappe salienti della sua vita. La rinascita del negozio Mondadori è il traguardo raggiunto da, l’imprenditore campano che ha già all’attivo una decina di negozi nell’area di Salerno.Sono cinque le persone neo assunte che lavoreranno nel punto vendita. "Gli ultimi colloqui li abbiamo fatti questa settimana – spiega Antonio Verderame – non è stato facile trovare persone da assumere; i candidati dovevano essere appassionati di lettura e avere dimestichezza con autori e editori.Ildi via Roma sarà un punto di riferimento per tutti gli amanti dei libri, grazie alla sua ricca proposta editoriale e a un calendario di incontri con i protagonisti del mondo della cultura e dell’intrattenimento."Il progetto nasce dalla volontà di espandere sempre più la presenza delle nostre librerie sul territorio nazionale. In un’epoca in cui sempre più gli Store online stanno uccidendo la socialità che vive dietro l’acquisto di un libro, è davvero importante che si ritrovi il piacere ditenendo i volumi tra le mani, lo stimolo di scambiare opinioni con i librai e gli altri lettori. Si tratta di un’ulteriore sfida per me, ma la fiducia che nutro nei confronti dello spirito culturale di Arezzo mi fa pensare al futuro con positività". La nuova libreria, cento metri quadrati dislocati su due livelli, presenta un’offerta di oltre diecimila volumi, curata, scelti in città dopo un’accurata selezione dei candidati. Si riapre così una vetrina culturale sulla via centrale della città. E ogni volta che accade è una vittoria, per tutti.